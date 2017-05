Die verlegten Schlagerträume

Schlechte Nachrichten sind per se eine üble Sache. Aber es gibt Momente, da schmerzen sie gleich doppelt. Zum Beispiel, wenn man eine schlechte Nachricht von jemandem überreicht bekommt, dessen Lebensaufgabe es ist, gute Laune zu verbreiten. Die Jungs der zurzeit superangesagten Volksmusikband Voxxclub (letzter Albumtitel: «Geiles Himmelblau») taten genau dies am Ende einer Videobotschaft.

Er habe noch eine «kleine Information», richtete sich Christian Schild – ein gebürtiger Hasliberger – im locker-flockigen Ton an seine über 200 000 Facebook-Fans. «An alle Schweizer, die nach Langenthal kommen: Das ist nicht mehr das ganze Wochenende. Es wurde alles verschoben auf den 4. Juni in Seewen.»

Hä? Wie bitte? Dass ein Konzert auf einen anderen Tag verschoben wird, ist ja gang und gäbe. Aber dass es an einen anderen Ort verlegt wird, das ist irgendwie merkwürdig. Vor allem, weil Seewen von Langenthal aus betrachtet nicht gerade um die Ecke liegt. Eine Internetrecherche zeigt: Tatsächlich ist die Veranstaltung «Schlagertraum» eine Mini-Konzertreihe und bereits seit Wochen an zwei Orten geplant: am 3. Juni in Langenthal und am 4. Juni in Seewen.

Das Line-up ist beide Male genau das gleiche: Francine Jordi ist dabei, Voxxclub, Vanessa Mai (der Star aus dem Dokfilm «Vanessa Mai – Mein Herz schlägt Schlager») und auch Linda Fäh. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ex-Missen zog es Fäh nach ihrem Amtsjahr nicht in die Schauspielerei (Stichwort für Szenekenner: Lee Strasberg Academy in Los Angeles), sondern in die fröhliche Welt der Volksmusik.

So viel Starpower versammelt an einem Tag: Warum wird solch ein Konzert abgesagt? Auf die Nachfrage reagieren die Veranstalter sofort. Aber die Antwort bringt leider kein Licht ins Dunkel. «Die Veranstaltung ist nicht abgesagt, sondern um einen Tag nach Seewen verlegt worden», teilen sie mit. Tatsächlich ist der Event «Schlagertraum Langenthal» auf der Ticketplattform Starticket noch immer aufgeschaltet. Aber der Ort der Veranstaltung ist jetzt die Eishalle Zingel in Seewen. Dieses Paradox erklären die Veranstalter folgendermassen: «Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer am Sonntag keine Zeit hat, kann die Tickets ohne Probleme bei Starticket retournieren.»

Hm, wie es scheint, achtet man in der Schlagerwelt ganz besonders auf die Tonalität. Wenn aus zwei Konzerten eines wird, dann ist das keine Absage, sondern eine Verlegung. Deshalb noch einmal die Nachfrage: Was ist der Grund für die Verlegung? Auf die Frage herrscht für den Rest des Tages Funkstille. Das lässt Raum für Spekulationen.

Genügt der Flughafen Bleienbach etwa nicht den Ansprüchen von Vanessa Mais Privatjet? Ist Francine Jordi ein Auftritt beim «Musikantenstadl» dazwischengekommen? Oder bezieht Linda Fäh doch heimlich Schauspielkurse in Los Angeles? Auch eine Nachfrage beim Parkhotel bleibt erfolglos. «Da wir nur der Hallenvermieter sind, können wir keine Auskunft geben, aus welchen Gründen der Anlass nicht stattfindet», teilt das Hotel mit.

Aber zum Glück leiten sie die Frage an die Veranstalter weiter. Denn Minuten später melden sich diese nochmals zu Wort: «Wir haben Sie bereits gestern orientiert, dass der Schlagertraum Langenthal nicht abgesagt, sondern um einen Tag nach Seewen verlegt wurde. Dies passierte aus organisatorischen Gründen.»

Organisatorische Gründe also, die Mutter aller Erklärungen. Das lässt alle hier erhobenen Spekulationen im Raum stehen. Aber es schliesst auch nicht aus, was man im Dorf seit Tagen munkelt: dass schlicht und einfach zu wenig Tickets verkauft wurden. Wir lernen: In der Welt des Schlagers ist alles möglich, ausser das Überbringen einer wirklich offensichtlich schlechten Nachricht. (Berner Zeitung)