Diese Leitplanken setzt Langenthal

Unbestritten ist, dass als Folge der geplanten Umfahrung die Verkehrsbelastung auf der Bützbergstrasse zunehmen wird. Diesem Umstand will die Stadt Langenthal Rechnung tragen.

Zwei Knoten sollen in Langenthal unabhängig von der Projektierung der Verkehrssanierung in Aarwangen gelöst werden: Der Dreilinden-Kreisel muss einer Ampel weichen, und die Bützbergstrasse wird um einen Mehrzweckstreifen verbreitert, mit Mittelinseln und Radstreifen versehen. «Damit lassen sich die Strassenzüge bewirtschaften, und der öffentliche Verkehr kann priorisiert werden», heisst es in der Broschüre zur Mitwirkung der Verkehrssanierung Aarwangen–Langenthal Nord. Im Klartext: Der Verkehr soll flüssiger durch die Stadt rauschen, sich nicht an diesen Knoten aufhalten.

6,5 von 30 Millionen Franken

Im Vorprojekt wurden jene de­fizitären Bereiche bestimmt, in denen sich diese unabhängigen Massnahmen realisieren lassen. Sie können in der nächsten Phase vom Projekt der Verkehrssa­nierung Aarwangen–Langenthal Nord getrennt weiterbearbeitet werden, so steht es in der Broschüre.

Was das kostet? Für das Verkehrsmanagement Dreilinden und die Sanierung Bützbergstrasse rechnet man mit rund 6,5 Millionen Franken. Insgesamt sind 30 Millionen für flankierende Massnahmen in den prognostizierten Gesamtkosten von 136 Millionen Franken für die Verkehrssanierung vorgesehen.

Drei weitere Knoten

In die Kategorie der separat bearbeiteten «weiteren Massnahmen» fallen – neben dem Bau von Radwegen zwischen Niederbipp und Schürhof und zwischen Langenthal und St. Urban sowie Massnahmen in Aarwangen – in Langenthal die Verlängerung des Radstreifens Hard bis zum Bahnübergang und die Sanierungen des Kreisels ­Spitalplatz sowie des Verkehrs­knotens Bützberg-/Eisenbahn-/Ringstrasse. Bei letzterem wird der öffentliche Verkehr künftig Vorfahrt geniessen.

Ausserdem stehen drei Strassensanierungen auf dem Plan – jene der Waldhofstrasse, der St.-Urban-Strasse und der Ringstrasse.

Abseits der Hauptachsen soll gleichzeitig das Tempo in den Quartieren gedrosselt werden. Bereits vor fast zwei Jahren hat der Langenthaler Gemeinderat diesen verkehrsberuhigten Zo-nen im Grundsatz schon zugestimmt. (Berner Zeitung)