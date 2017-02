Eheleute setzen weiter auf Tradition

Hochzeitsmessen hier, Modeschauen da, und im Fernseher können täglich Hochzeitssendungen verfolgt werden. «Vier Hochzeiten und eine Traumreise» oder «Mein perfektes Hochzeitskleid», wo sich 20-Jährige mit ihren Heerscharen von Begleitern in das Kauferlebnis stürzen und schliesslich, ein Schluchzen unterdrückend, «Ja» in die Kameras hauchen. Und die Zuschauerzahlen geben den kitschigen Sendungen recht, sonst würden wohl kaum vier Folgen am Stück, und das Tag für Tag, laufen.

Ganz klar, Heiraten ist in, Detailhändler und Fernsehgesellschaften verdienen sich eine goldene Nase. Doch ist der Trend auch in die Schweiz über­geschwappt? Und lassen sich regionale Unterschiede, gerade zwischen Stadt und Land, festmachen?

Überraschendes Schlusslicht

2016 wurden im ganzen Kanton Bern insgesamt 4469 Ehen auf Zivilstandsämtern geschlossen. Das waren 16 zivile Trauungen weniger als noch 2015. Im vergangenen Jahr liessen sich im ­Zivilstandskreis Oberaargau 302 Paare trauen, im Emmental schlossen 419 Liierte den Bund fürs Leben, und in Bern-Mittelland, mit der Stadt Bern, traten 1649 Paare vor den «Ziviler». Bei diesen Zahlen handelt es sich um die rohen Daten, welche vom ­Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst des Kantons Bern erfasst wurden.

Setzt man die Angaben ins Verhältnis zur Wohnbevölkerung, ergibt sich folgendes Bild: Im Oberaargau haben im vergangenen Jahr 0,76 Prozent der Wohnbevölkerung den Bund fürs Leben geschlossen, im Emmental waren es 0,87 Prozent und im einwohnerreichsten Verwaltungskreis Bern-Mittelland 0,81 Prozent. Damit bildet der Oberaargau das Schlusslicht, das ländlich geprägte Emmental ist Spitzenreiter.

«Der Oberaargau liegt im ganzen Kanton Bern etwa im Durchschnitt», sagt Hans Rudolf Egli, Abteilungsleiter beim Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst. Im vergangenen Jahr wurden von den 302 zivilen Trauungen im Oberaargau fast jede zehnte im Schloss Thunstetten durchgeführt. Das Schloss sei eines von 23 externen Trauungslokalen, die im Kanton Bern angeboten werden.

Diese externen Lokale werden laut Egli an sieben Tagen zwischen April und Oktober für sechs Trauungen pro Tag zur ­Verfügung gestellt. Insgesamt könnten also jährlich maximal 42 zivile Trauungen im Schloss Thunstetten durchgeführt werden. «Letztes Jahr war es zu 79 Prozent ausgelastet, das ist doch nicht schlecht», sagt der Abteilungsleiter.

Schwieriger Vergleich

Seit dem 1. Januar 2013 behalten beide Eheleute ihren Namen, sofern sie keinen anderen Wunsch äussern. Die Paare können sich aber nach wie vor für einen gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Hans Rudolf Egli erklärt, dass im Kanton Bern nicht erhoben wird, welche Namensführungen die Brautleute wählen. Ausserdem sei ein Vergleich zwischen Stadt und Land nur bedingt möglich, da einerseits die Stadt Bern im Zivilstandskreis Bern-Mittelland eingebettet ist und andererseits auch im Emmental mit Burgdorf und im Oberaargau mit Langenthal Städte beheimatet sind.

Er verweist auf das Bundesamt für Statistik (BFS). Diese Zahlen unterscheiden sich von denjenigen des Zivilstandsdiensts. So wurden laut BFS 2015 im Kanton Bern nicht 4485, sondern sogar 5002 Ehen geschlossen. «Das hängt mit der unterschiedlichen Datenbasis zusammen. Wenn Bernerinnen und Berner ausserkantonal heiraten, wird das bei uns nicht erfasst, beim BFS aber schon», erklärt Hans Rudolf Egli.

Ein Blick in die Tabellen des BFS macht deutlich, dass 2015 noch immer ein Grossteil der Frauen mit der Heirat den Namen ihres Ehegatten annahmen. Jedoch erfasst auch das Amt die Zahlen nicht nach Verwaltungskreisen, sondern in den Kategorien Stadt Bern, städtisch (ohne Stadt Bern) und ländlich.

2015 heirateten in der Hauptstadt 820 Schweizerinnen und Schweizer. Dabei nahmen rund zwei Drittel (256) der Bräute den Namen ihres Mannes an und nur 154 behielten den eigenen. Demgegenüber behielten fast alle Männer (404) ihren Nachnamen, und nur gerade sechs Männer nahmen jenen ihrer Gattin an.

Dasselbe Bild ergibt sich in ländlichen Gegenden, wo 2015 ganze 1510 Schweizerinnen und Schweizer den Bund fürs Leben schlossen und dabei nur gerade 103 der Frauen ihren Namen ­weiterführten. 86 Prozent der Frauen (649) nahmen den Nachnamen ihres Gatten an. Fast alle Herren (733) behielten ihren Namen und lediglich 19 nahmen jenen ihrer Angetrauten an. Es wird also deutlich, dass im Kanton Bern nach wie vor die traditionelle Namenswahl bevorzugt wird, insbesondere in ländlichen Gefilden.

Die Brautleute heiraten älter

Dass das Durchschnittsalter der Brautleute seit einigen Jahren stetig steigt, ist kein Geheimnis. 1981 waren die Bräutigame in der Schweiz im Durchschnitt 27,5 Jahre alt, heute sind die Herren bereits knappe 32. Auch bei den Bräuten ist die Entwicklung enorm, so waren die Frauen bei ihrer ersten Hochzeit 1981 im Schnitt zarte 25, heute sind sie 29,6 Jahre alt. Auch zum Durchschnittsalter der Brautleute erheben die Zivilstandsämter laut Abteilungsleiter Hans Rudolf Egli keine Daten.

Den Zahlen des BFS ist zu entnehmen, dass 2015 bei den 5002 erfassten Berner Hochzeiten das Alter der meisten Männer im schweizweiten Durchschnitt zwischen 30 und 34 Jahren lagen. Nur gerade 7 Herren waren noch keine 20, dafür hatten bereits 573 Bräutigame die 50 überschritten.

Bei den Damen, die 2015 im Kanton Bern vor den Altar oder den «Ziviler» traten, hatten 55 das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht. Die meisten Bräute waren im ganzen Kanton zwischen 30 und 34, in ländlichen Gegenden zwischen 25 und 29 Jahre alt. Im Gegensatz zu den Herren waren im gesamten Kanton lediglich 317 Bräute über 50 Jahre alt.

Regionale Unterschiede bei den Hochzeiten innerhalb des Kantons Bern lassen sich kaum feststellen, dafür die geschlechtlichen umso mehr. Dies wird die Hochzeitsbranche indes wenig beschäftigen, und die Messen und Fernsehsendungen werden weiterhin über die Bühne gehen.

(Langenthaler Tagblatt)