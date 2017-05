Ein Ja – trotz aller Vorbehalte

Für das Verkehrsnadelöhr Aarwangen sucht der Oberaargau seit Jahrzehnten nach einer Lösung. 16 000 Fahrzeuge wälzen sich täglich durch das Strassendorf auf der Achse zwischen Langenthal und der A 1, darunter überdurchschnittlich viele Lastwagen. Nun liegt das vorläufig letzte Resultat dieser mühseligen Suche vor: die Verkehrssanierung Aarwangen­–Langenthal Nord.

Also jenes Vorhaben, über dessen Projektierung in einer Woche abgestimmt wird. Eine 3,6 Kilometer lange, zweispurige Umfahrungsstrasse soll den Durchgangs- und den Schwerverkehr um das verkehrsgeplagte Dorf herumführen. Sie zweigt von der heutigen Kantonsstrasse im Wald vor Aarwangen ab, wird über eine Brücke über die Aare geführt, durch Landwirtschaftsgebiet und einen Tunnel, ehe sie zwischen Bützberg und Langenthal in die Hauptschlagader Bern-Zürich-Strasse mündet.

Die Gelegenheit ist günstig, das 136-Millionen-Vorhaben umzusetzen. Die Mittel sind vorhanden und dafür reserviert. Einerseits beim Kanton, nachdem der Fonds für Grossprojekte aufgelöst worden ist. Andererseits wird der Bund, der die A 1 auf sechs Spuren ausbauen lässt, nun seinen Beitrag leisten. Ob die finanziellen Voraussetzungen für ein Strassenprojekt dieser Grössenordnung, das zuletzt als unfinanzierbar galt, je wieder derart günstig sein werden? Es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Natürlich geht es dabei um viel Geld – allerdings um Geld, das zweckgebunden ist. Es stattdessen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu stecken, ist also nicht möglich.

Den Verkehrsproblemen im Oberaargau mit einem Tram oder dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist nicht beizukommen. Was für Stadt und Agglomeration stimmt, funktioniert in der Peripherie nicht. Anbindung, Takt und Frequenzen sind nicht vergleichbar, die ­Bedürfnisse noch weniger. Die unterschiedlich geprägten Regionen im Kanton Bern verlangen nach verschiedenen Lösungsansätzen.

Der Bau einer neuen Strasse muss hinterfragt werden. Umso dringlicher, wenn ihr Kulturland zum Opfer fällt. Im vorliegenden Fall ist es reichlich: 2,7 Hektaren Fruchtfolgefläche und eine Hektare Wald. Grund genug, dem Vorhaben kritisch gegenüberzutreten. Die Gegnerschaft weist zu Recht darauf hin, dass auch ohne Umfahrung Verbesserungen in und um Aarwangen möglich sind. Allerdings kann nur eine Umfahrung Aarwangen Entlastung bringen und gleichzeitig die ganze Region langfristig und zuverlässig an die Autobahn anbinden.

Es ist nicht etwa nur die stark industriell geprägte Wirtschaft, die im Oberaargau diesen verbesserten Anschluss benötigt, sondern auch der Individualverkehr. Wer auf seinem Arbeitsweg auf diese Verbindung angewiesen ist – also zwischen Langenthal und dem Autobahnanschluss Niederbipp unterwegs ist –, weiss: Ist die Stausituation in Aarwangen erst gelöst, wird die Erreichbarkeit der ganzen Region verbessert.

Gefährdete Schulkinder, bedrohte Tierarten und Landschaften. Mit beiden Sujets haben Befürworter und Gegner während der letzten Monate auf der emotionalen Schiene für und gegen das Projekt Stimmung gemacht. Und haben so unterschiedliche Interessengruppen gegeneinander aufgewiegelt, die ihre Einzelinteressen in den Vordergrund stellen. Eltern aus der Nachbargemeinde Bützberg verlangen also ebenfalls nach Sicherheit für ihre Kinder. Langenthalerinnen und Langenthaler ­wollen keinen Mehrverkehr in Kauf nehmen.

Die Fakten sind in den hitzig geführten Diskussionen oft auf der Strecke geblieben: 33 der 136 Millionen für die Verkehrssanierung Aarwangen–Langenthal Nord sind für Begleitmassnahmen vorgesehen.

Eine Alternative? Seien wir ehrlich. Es geht in dieser Abstimmung darum, das Umfahrungsprojekt anzustossen oder den Kredit für seine Projektierung abzulehnen. Die günstigere und umweltschonendere Variante Null+ wurde verworfen, weil sie nicht umfassend und nachhaltig wirkt. Und zwar sowohl vom Kantonsparlament als auch von 83 Prozent der Oberaargauerinnen und Oberaargauer, die an der Mitwirkung teilgenommen haben. Null+ spielt demnach in dieser Abstimmung keine Rolle. Das Argument, man könne diese verworfene Variante nur aus der Schublade ziehen und umsetzen, wenn die Umfahrung vom Tisch sei, ist abstimmungstaktischer Natur. Allein der politische Weg, den ein Projekt zweiter Wahl nach einer verlorenen Abstimmung zurücklegen müsste, ist unrealistisch weit.

Man muss weder vehementer Verfechter von neuen Strassen sein noch den Umweltschutz mutwillig mit Füssen treten, um diese Umfahrungs­lösung zu unterstützen. Es reicht, wenn man die Gesamtheit im Blick behält.



