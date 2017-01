Ein Nutzen nicht nur für die Gemeinden

Gemeinderatsmitglieder seien in der Regel nicht nur grundsätzlich engagierte Persönlichkeiten, sagt Marc Häusler. Gerade jüngere Menschen lernten durch das Ausüben eines Gemeinderatsmandats auch, zu führen und Projekte zu planen und umzusetzen. «Das sind Fähigkeiten, von denen letztlich auch der Arbeitgeber profitiert», ist der Regierungsstatthalter überzeugt.

Gemeinsam mit der 2014 ins Leben gerufenen Gruppe junger Gemeinderäte (siehe Kasten) will er deshalb auf die Arbeitgeber im Oberaargau zugehen: um ihnen aufzuzeigen, welche Vorteile ein Arbeitnehmer, der zugleich ein Gemeinderatsamt ausübt, mit sich bringt. Und um sie so zu überzeugen, dass sich ein Entgegenkommen, was etwa amtsbedingte ­Abwesenheiten während der Arbeitszeit betrifft, am Ende auch für das Unternehmen lohnen könnte.

Keine Bevorteilung

Schliesslich böten sich den Arbeitgebern durch Gemeindepolitiker in ihren Reihen auch direkte Gelegenheiten, sich einzubringen und sich ins Bild setzen zu lassen, was in einer Gemeinde gerade laufe, sagt der Statthalter. Zu einer Bevorteilung des Arbeitgebers dürfe das natürlich nicht führen.

«Die Idee wäre es, gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband Oberaargau einen Flyer herzustellen und allen Verbandsmitgliedern herauszugeben», erklärt Marc Häusler, wie die Überlegungen der Arbeitsgruppe junge Gemeinderäte die Arbeitgeber in der Region erreichen sollen. Ob der Wirtschaftsverband tatsächlich mitmache an der Verteilaktion und sich auch an den Herstellungskosten der Flyer beteilige, sei allerdings noch offen. (khl)