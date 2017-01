Ein Problemlöser nimmt den Hut

Res Ryf. Ryf Res. Ein Name, der einem glatt über die Lippen geht. Die meisten Zeitgenossen wählen vielleicht nur deshalb die abgekürzte Variante, wenn sie über Langenthals abtretenden Sicherheitschef sprechen – weil sie so angenehm auszusprechen ist. Vielleicht nennen sie ihn aber auch so, weil Resu oder Res besser zu ihm passen als das förmliche Andreas.

Denn förmlich ist An­dreas Ryf beileibe nicht. Er mag ein altgedienter Verwaltungsmensch sein. Seine Ausdrucksweise jedoch ist klar, prägnant und frei von Schnörkel: Ein Polizist ist bei ihm manchmal ein «Tschugger», eine unliebsame Situation schlicht ein «Seich». Und wenn ihm beim Erzählen eines misslichen Sachverhalts ein unmerkliches «Gopferdeli» entweicht, so ist das nicht böse oder abwertend gemeint, sondern vielmehr verstärkend und der Erklärung dienlich.

Ryfs zuweilen etwas saloppe Art wirkt erfrischend. Sie bildete einen Kon­trast zur Verwaltungsatmosphäre im Mehrstockgebäude an der Jurastrasse, dem Langenthaler Glaspalast, in dessen Erdgeschoss Res Ryf bis gerade eben, Ende 2016, sein Büro hatte.

Er sagt, was er denkt

«Es entspricht meinem Naturell, frei von der Leber weg zu reden», bestätigt der 64-Jährige. Dass er auszusprechen traut, was er denkt, hat Res Ryf ab und an bewiesen. Etwa 2010, als Langenthal der Stadtpolizei verlustig ging und der damals noch ziemlich neue Amtsvorsteher öffentlich Kritik übte am Übergang zur Einheitspolizei.

Dass sich der Wechsel damals sehr schwierig gestaltet habe, stellt Ryf auch heute nicht in Abrede. Er findet mittlerweile aber fast nur noch positive Worte für die Lösung mit der Kantonspolizei. «Die Sache musste zuerst reifen», sagt er rückblickend. Früchte trägt die Zusammenarbeit etwa während grosser Kisten wie in Schoren, bei sogenannten Risikospielen des SC Langenthal.

Solche zu bewältigen, sei mit einer Stadtpolizei allein gar nicht mehr möglich, so Ryf. Für gewisse Kleinarbeiten jedoch, daraus macht der scheidende Amtsvorsteher keinen Hehl, wären ein paar stadteigene Polizisten auch heute noch praktisch. «Etwa, um eine Begegnungszone durchzusetzen», nennt er ein Beispiel.

Seine offene, unverblümte Art schreibt er indes nicht der Tatsache zu, dass er ursprünglich eine Lehre als Landwirt absolviert hat. «In meinem ersten Leben war ich Bauer», verbildlicht Ryf seine Karriere, die sich in mehrere Abschnitte gliedern lässt. Der bäuerlichen Grundbildung wurde später eine kaufmännische Ausbildung hinzugefügt. Dann stiess Res Ryf zur Kantonspolizei, in deren Dienst er rund 20 Jahre stand.

Nach Abschluss der Polizeischule sei er sogleich nach Langenthal stationiert worden, erzählt er – in den Aussendienst. Zwischenzeitlich leistete Ryf aber auch Einsätze fürs Sondereinsatzkommando Enzian, das zu dieser Zeit noch als Milizformation organisiert war. Einige dieser Einsätze seien «schon ein wenig speziell» gewesen, kommentiert er die Erlebnisse relativ knapp. «Ich wurde allerdings nie einem Gewaltakt ausgesetzt», beschwichtigt Ryf.

Das Wägelchen gepackt

Dann, 1993, gab es diesen Moment, als der damalige Kantonspolizist seine Bürohabseligkeiten auf ein Wägelchen packte und dieses im Erdgeschoss des Glaspalasts von der einen zur andern Gebäudeseite stiess. Res Ryf wechselte zur Gemeindeverwaltung. Er hatte sich erfolgreich auf den Posten des stellvertretenden Polizeiinspektors beworben.

Sein Vorgesetzter war damals Bernhard Moor. Zum Amtsleiter ernannt wurde Res Ryf schliesslich Mitte 2008. Er löste dannzumal Hanspeter von Flüe ab. Der Beginn seiner Amtszeit als Afös-Chef war geprägt von der Eingliederung der Stadtpolizei in die Einheitspolizei. Auch regionale Anschlüsse an die Feuerwehr und den Zivilschutz Langenthal nahmen ihn gleich zu Beginn in Anspruch.

Und mit der Zeit sind die Herausforderungen nicht weniger geworden. Gar vieles wird dem Amt für öffentliche Sicherheit zugeordnet: Polizeiwesen, Feuerwehr, Zivilschutz, Verwaltung öffentlicher Liegenschaften, Aufgaben im Strassenverkehrsbereich, Bestattungswesen – Res Ryf könnte noch so einiges aufzählen. Er findet indes nicht, dass das Amt überfrachtet ist. «Es beinhaltet sehr wohl eine Fülle von Aufgaben. Diese passen aber alle sehr gut zueinander.»

Der 64-Jährige erklärt dies vor dem Hintergrund, dass nach wie vor keine Nachfolge für ihn gefunden werden konnte. Bis auf eine Person, die ihre Stelle als Afös-Chef wider Erwarten doch nicht antrat hat, konnte die Stadt noch keine langfristige Lösung präsentieren. Wer das Stellenprofil für die Nachfolge Ryfs studierte, wurde das Gefühl nicht los, man suche einen Superman. «Ich fühle mich bei weitem nicht als Superman», sagt Ryf dazu.

Auch sonst findet er fast ausschliesslich positive Worte für seine Tätigkeit. «Ich habe den mit Abstand interessantesten Job in diesem Glashaus», sagt er pointiert – und wirkt dabei wieder gewollt nonchalant.

Ermöglichen statt verhindern

Interessant und spannend sei der Job vor allem deshalb, weil man sehr nahe am Bürger agiere. «Wenn wir unsere Arbeit gut machen, können wir den Menschen Unterstützung bieten», sagt der scheidende Amtsvorsteher. Ryf gilt denn auch eher als Problemlöser denn als Verhinderer. Wenn jemand in Langenthal einen grossen Anlass durchführen wollte, nahm der Sicherheitschef beispielsweise lieber in dessen Organisationskomitee Einsitz, als dem Vorhaben von vornherein den Riegel zu schieben.

«Mit den Leuten reden und gemeinsam nach einer Lösung suchen – das habe ich sehr gerne gemacht.» In seiner Karriere habe er nicht ein einziges Mal eine Verfügung schreiben müssen, um etwas abzulehnen, betont Ryf. Er habe stets versucht, den «Gesetzesdschungel» verhältnismässig und mit dem notwendigen Augenmass umzusetzen. Was nicht heisse, dass er ein Auge zugedrückt habe.

Aber es sei doch so: «Wenn man ohne Anwendung des Ermessensspielraums stets alle Vorschriften, Normen und Eventualitäten einkalkulieren und berücksichtigen muss, schränken wir uns derart ein, dass sich kaum mehr eine grössere Veranstaltung organisieren lässt.» Ryf spielt in diesem Zusammenhang auf die Langenthaler Fasnacht und im Besonderen auf das Guggenspektaktel an: «Wer sich um elf Uhr abends vor dem Choufhüsi aufhält, kann sich ein Bild davon machen, wie schwierig es wird, allen Sicherheitsbedürfnissen gerecht zu werden.»

Längere Auszeit kommt doch

Andreas Ryf ist ein halbes Jahr länger im Amt geblieben, als vorgesehen war. Die geplante längere Auszeit habe sich nach hinten verschoben, weshalb die Zusatzschlaufe auf der Stadtverwaltung den privaten Plänen letztlich nicht in die Quere gekommen sei, sagt er. 2017 soll es nun aber so weit sein: Ryf und seine Ehefrau wollen mit dem Camper in den Norden fahren. Anderthalb Monate werden sie unterwegs sein – vielleicht zwei. Ob er sich in Zukunft noch mal aufs Motorrad schwingt – so, wie er das früher getan hat –, lässt der Vater und Grossvater offen.

Fest steht indessen, dass Res Ryf in seinem Zuhause in Thunstetten noch ein paar Projekte anpacken will. Und auch dem Verwaltungsrat der Kunsteisbahn Langenthal AG will der 64-Jährige vorderhand treu bleiben. Nicht etwa, weil er ein eingefleischter SCL-Fan wäre. Sondern: «Weil die Sicherheitsbelange zunehmend wichtiger werden. Wenn ich hier Wissen und Erfahrung zur Verfügung stellen kann, ist das gut und sinnvoll.» (Berner Zeitung)