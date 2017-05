Ein Refugium für Mensch und Tier

«Mit dem geplanten Projekt werden Lebensräume wiederhergestellt, wie sie hier am Standort einst vorkamen beziehungsweise in der einstigen Wässermatten- und Teichlandschaft des Rottaler Talbodens sehr verbreitet waren und heute nur noch in kleinsten Resten anzutreffen sind», betont Projektleiter Manfred Steffen vom Büro für naturnahe Planung und Gestaltung in Lotzwil.

Die Eigentümer der Parzelle im idyllisch gelegenen Feuchtgebiet Flueberg, Dorli und Elmar Steffen-Bölsterli, wollen die Biodiversitätsförderfläche an diesem Ort aufwerten und damit die Restbestände ge­fährdeter Arten erhalten und fördern. Dies unter Berücksichtigung der Vorgaben des Schutz- und Pflegekonzepts Wassermatten Rottal (2002). Gefährdete Tierarten wie Wasserspitzmaus, Eisvogel, Dohlenkrebs, Erdkröte, Sumpfschrecke, Ringelnatter sowie bedrohte Pflanzenarten wie Zwergbinsen sollen hier wieder mehr Lebensraum finden. Weil heute nur noch sehr wenige dieser wertvollen Lebensräume vorhanden sind, drohen die darauf angewiesenen Tier- und Pflanzenarten gänzlich zu verschwinden.

Die Laichgebiete verbinden

Die Aufwertungsfläche im Feuchtgebiet Flueberg in Melchnau umfasst 1,2 Hektaren. Der Standort liegt ideal dazu, die grösseren, weit auseinander liegenden Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung bei Roggwil mit jenen von Zell zu verbinden. Vorge­sehen sind moderate Erdverschiebungen auf einer Fläche von etwa 70 Aren. Entstehen soll unter anderem ein grosser Teich (40 Aren) mit Feuchtwiesensaum und zwei Nebenteiche (je 2 Aren), alle von Regenwasser gespeist.

Die Natur erleben

Der ehemalige Wässergraben wird am westlichen Parzellenrand wieder ausgehoben und soll von zusammenlaufendem Quellwasser gespeist als kleines Wiesenbächlein in die Rot fliessen. Die Bepflanzung des Gebiets mit Gehölzen und die Ansaat erfolgen wo immer möglich mit regionalen Wildgehölzen und Wildblumen oder sonst mit Wildpflanzen aus dem Mittelland.

Nicht nur die bedrohten Tiere und Pflanzen profitieren von der ökologischen und landschaftlichen Aufwertung des Feuchtgebiets, auch der Mensch wird sich daran erfreuen dürfen. Ein Wanderweg führt direkt daran vorbei, und ein Bereich soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. So kann künftig am Teich verweilt, Flora und Fauna genossen werden. Naturerlebnisse sind möglich, da an solchen Gewässern gerne der Eisvogel nach Nahrung taucht. Es werden auch Luftakrobaten wie Libellen zu bewundern sein. Schwertlilien, Schwanenblumen, Wasserminzen und viele andere Pflanzen erfreuen Augen und Nase.

Das Aufwertungsprojekt findet breite Unterstützung, auch in finanzieller Hinsicht. Der Ökostromfonds des Wasserkraftwerkes Ruppoldingen der Alpiq Hydro Aare AG, die Firma Andermatt Services AG sowie die Gemeinde Grossdietwil sprachen zusammen 350 000 Franken. Verschiedene Vereine aus der Region, vorab der Verein Lebendiges Rottal sowie die Eigentümer und Bewirtschafter, erbringen Eigenleistungen in der Höhe von rund 50 000 Franken.

In einem Jahr fertig

Geplant ist die Umsetzung der ökologischen und landschaft­lichen Aufwertungsmassnahmen nach Erteilung der Baubewilligung ab Sommer 2017 bis Sommer 2018.



Das Baugesuchliegt bis zum 8. Mai in der Bauverwaltung Melchnau zur Einsicht auf. (Berner Zeitung)