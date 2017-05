Ein Regierungsrat schaut genau hin

Für Roland Fürst, CVP-Regierungsrat von Solothurn, ist es der erste Schritt auf dem Kunstparkett. Erst seit einigen Jahren beschäftigt er sich vermehrt mit Naturfotografie. Ausgestellt hat er seine Werke noch nie, doch auf seiner Facebook-Seite postet er regelmässig die neusten Fotos, die er auf den Spaziergängen mit seinem Hund schiesst. Auf diese Weise hat ihn René Brogli, Inhaber der Bromer-Kunst, entdeckt und angefragt, ob er nicht bei ihm ausstellen wolle.

Doch die Freude an der Natur ist für Roland Fürst nicht neu: In seiner Jugend studierte er Biologie an der Universität Basel. Danach zog es ihn beruflich jedoch eher in den technisch-wirtschaft­lichen Bereich und schliesslich in die Politik. Die Faszination für die Natur ist geblieben.

Tatsächlich sind auf seinen Werken vor allem Naturmotive wie Landschaften, Bäume oder auch mal ­Insekten zu sehen, aber es gibt auch Bilder, auf denen er den Einfluss des Menschen auf die Natur thematisiert. Durch die gekonnt gewählte Perspektive lässt Fürst beispielsweise Strommaste regelrecht monumental wirken, aber auch die Stadt Solothurn in ihrem schönsten Glanz erstrahlen.

Fast surreales Farbenspiel

Für die Ausstellung in Roggwil wurden die Fotografien in einem aufwendigen Verfahren nicht einfach gedruckt, sondern belichtet, anschliessend auf Aluminium kaschiert und hinter UV-resistentem Glas versiegelt. Auch wenn viele Werke so ein fast surreales Farbenspiel aufweisen, am Computer nachbearbeitet sind die Bilder nicht. Stattdessen hat Fürst auf seinen vielen Streifzügen durch Solothurn und Umgebung einfach einen Blick für die Natur und besonders für das Licht entwickelt.

So gelingt es ihm beispielsweise, mit seiner Kamera fantastische Bilder vom blauen, gelben oder violetten Himmel einzufangen, manchmal sogar alles gleichzeitig. Auch mit Nebel, Licht und Schatten spielt er gerne, indem er einzelne Lichtstrahlen einfängt, Teile des Motivs graduell in Nebel oder Schatten verschwinden lässt oder die Szenerie mal in sanftes, gedämpftes Licht, mal knackig frisch in strahlenden Sonnenschein getaucht zeigt.

Um so spezielle Bilder zu schaffen, muss man natürlich bereit sein, nicht nur an warmen, sonnigen Tagen Spaziergänge zu unternehmen. Fürst ist bei jedem Wetter draussen zu finden. Eis und Schnee finden sich auf seinen Fotos immer wieder, besonders schön findet er Raureif.

Auf die Spitze treibt er das mit seiner Serie «Barfuss im Schnee», bei der er, wie der Name schon sagt, barfuss auf die Suche nach dem perfekten Motiv geht. «Soll ja sehr gesund sein, wie Kneippen, oder?», meint er schmunzelnd. Abgesehen von dieser Serie werden die Fotos aber spontan, unabhängig voneinander, geschossen und erst nachgängig zu Serien zusammengefügt.

Trotzdem wirkt die Ausstellung in sich durchaus stimmig. Sie ist das Ergebnis von Faszination für die Ästhetik der Natur, gekoppelt mit technischem Interesse an der Fotografie, und zeigt dem Betrachter eine versteckte Welt, die dazu inspiriert, auch selbst wieder einmal mit offeneren Augen einen Spaziergang zu unternehmen. (Langenthaler Tagblatt)