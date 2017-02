Ein Rentner ausser Rand und Band

Falls jemals ein Preis für aussergewöhnliche Langmut in einer Extremsituation vergeben werden sollte: Zu den Topanwärterinnen auf den «Goldenen Geduldsfaden» gehört seit Montag Regula Masanti, Gerichtspräsidentin am Regionalgericht Emmental-Oberaargau in Burgdorf.

Vier Stunden lang hörte sie sich an, wie ein 85-jähriger Mann aus dem Solothurnischen jenseits aller Anstandsgrenzen verbal um sich schlug. Im Minutentakt fiel der Senior den Verfahrensbeteiligten ins Wort. Die Vorsitzende bezeichnete er als «befangen», dem Gerichtsschreiber warf er vor, falsch zu protokollieren, den Banker, der ihn angezeigt hatte, nannte er konsequent «Jüngling», den Verteidiger der Gegenpartei duzte er, und die zwei ­Frauen, die gegen ihn aussagten, waren für ihn «Meitli» und ­«Weiber».

Unschöne Ausdrücke

Vor Gericht sass der Rüpelrentner, weil er im Juni letzten Jahres einen Mitarbeiter einer Oberaargauer Bankfiliale innert weniger Stunden zweimal als «Dieb», «Arschloch», «Lügner», «Vaganten» und mit zig artverwandten Bezeichnungen beschimpft haben soll. Darüber hinaus drohte er dem Banker an, eines Morgens werde er «fehlen», und liess ihn wissen, «ich freue mich auf die Beerdigung».

Wegen übler Nachrede, Beschimpfung und Drohung verknurrte ihn die Staatsanwaltschaft zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 400 Franken. Weiter auferlegte sie ihm die Bezahlung der Verfahrenskosten von 900 Franken.

Diesen Bescheid zog der Senior, der vom Obergericht seines Wohnkantons vor nicht allzu langer Zeit wegen Beschimpfung verurteilt worden war, und gegen den vor einem anderen Gericht noch ein Verfahren wegen Verleumdung (eines Bankangestellten) hängig ist, weiter.

Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau erschien er ohne rechtlichen Beistand, dafür aber mit einer unbändigen Wut auf alles, was auch nur entfernt nach einer weisungsbefugten Instanz aussieht. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stritt er praktisch durchs Band weg ab. Am fraglichen Morgen habe er den Banker zwar als «Lausbuben» betitelt, «aber ‹Arschloch› oder ‹Dieb› habe ich zu ihm nie gesagt. Das schwöre ich, gopfertammi!», wetterte er. Dass zwei Kolleginnen des Klägers den Wutausbruch mit eigenen Ohren mitbekamen, war ihm egal. «Lugine» seien sie, schleuderte er den Zeuginnen im Gerichtssaal entgegen.

Unzählige Male bat Regula Masanti den ausser Rand und Band geratenen Alten, sich zu mässigen. Doch all ihre Bemühungen waren umsonst: «Schissdräck», «Seich», «dumme Cheib» . . .: In diesem Stile zeterte der Beschuldigte weiter. Irgendwann wurde es der Richterin zu bunt. «Jetzt halten Sie sich einfach einmal still», fuhr sie den Mann an – doch das brachte ebenso wenig wie wenig später der Hinweis darauf, sie, Masanti, könne ihn für sein Verhalten mit einer Ordnungsbusse von bis zu 1000 Franken bestrafen. «Büssen Sie mich nur. Ich zahle sowieso nichts», konterte der Angesprochene lachend.

Dem Urteil blieb er fern

Zweieinhalb Stunden hatte Regula Masanti für diese Verhandlung veranschlagt, doch als sie das Urteil verkündete, wars um das Gerichtsgebäude in der Neumatt finster; drinnen drehte schon die Putzequipe ihre Runden.

Masanti verurteilte den Rentner wegen Beschimpfung und Drohung zu einer bedingten Geldstrafe von 1050 Franken, einer Busse von 150 Franken und zur teilweisen Übernahme der Verfahrenskosten. Vom Vorwurf der üblen Nachrede sprach sie ihn frei, weil nur zwei Bankleute gehört hatten, wie ihr Chef als «Dieb» bezeichnet wurde.

Sie hätten das richtig einordnen können, sagte Masanti. Wäre das Wort in der Öffentlichkeit gefallen, wäre der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt gewesen. Der Hauptdarsteller dieser nicht eben alltäglichen Justizveranstaltung bekam von Masantis Erläuterungen nichts mit. Er blieb der Urteilseröffnung un­abgemeldet und unentschuldigt fern. (Berner Zeitung)