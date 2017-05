«Ein Stück lebendige Strassenbau-Geschichte»

Es faucht, dampft und donnert. Die Karre läuft. «Was für ein tolles Gefühl», ruft Andreas Morgenthaler. Und strahlt übers ganze Gesicht.

«Karre», das heisst in diesem Fall: Dreirad-Strassendampf­walze Zettelmeyer 572, Baujahr 1930, 12,6 Tonnen Gesamtgewicht. Ein Mordsbrocken.

Bis 1985 gehörte die Maschine der Pflästerungs- und Strassenbaufirma Franz König & Co. in Zofingen AG. Dann ging sie als Geschenk in den Besitz von An­dreas Morgenthaler über, der selber als Bauingenieur und Bauführer bei der Firma König tätig war.

«Ich wollte, dass diese Walze, die von 1931 bis 1962 im Einsatz stand, erhalten bleibt. Als ein Stück lebendige Geschichte des Strassenbaus», erzählt der 72-Jährige aus Melchnau in Oberaargau. Und ergänzt: «Die einfache Technik und der Betrieb mit Holz, Kohle, Feuer und Wasser faszinieren mich.»

Monatelange Restaurierung

In einer Einstellgarage nahe seinem Wohnort begann Andreas Morgenthaler zusammen mit ­seinem Sohn Stefan und dem ­befreundeten «Walzenschrauber» Martin Frey aus Reinach AG im Januar 2011 mit der Restaurierung des Gefährts.

Minutiös wurde alles zerlegt, repariert, entrostet und wieder zusammengebaut. Rund 20 Monate und 1200 Mannstunden ­später war das Werk vollendet. Die deutsche Zettelmeyer 572 ­erstrahlte in neuem Glanz. Bald schon durfte sie der stolze Besitzer an verschiedenen Veranstaltungen präsentieren. An Old­timertreffen etwa oder an Gewerbeausstellungen. Und dort wird jeweils auch demonstriert, wie gut die «alte Lady» wieder in Schuss ist.

Drei weitere Exoten

Unterdessen hat sich der Fuhrpark von Andreas Morgenthaler vergrössert. In seinem Besitz befinden sich nun ebenfalls ein drei Tonnen schwerer Zettelmeyer-Strassenaufreisser von 1940 sowie ein Walzenführer-Wohnwagen von 1928. Beide ebenfalls mit grossem Aufwand und viel Herzblut restauriert.

Vor wenigen Monaten konnte er zudem eine Zettelmeyer 581 übernehmen, ein Schwestermodell der 572. Diese ist aber noch nicht betriebsbereit.

Die Frage sei an dieser Stelle erlaubt: Wie viel Geld hat An­dreas Morgenthaler denn bisher in sein schwergewichtiges Hobby gesteckt? Nun, bei der Antwort bleibt er zurückhaltend, er kann und will das nicht genau beziffern. So viel verrät Morgenthaler aber: Für Einstellmiete, Prüfungen, Versicherungen, Brennstoffe, Schmiermittel und so weiter wende er pro Jahr etwa 5000 Franken auf. «Aber um Geld oder gar Wertvermehrung geht es mir sowieso nicht», betont der umtriebige Pensionär. «Ich habe einfach Freude an diesen Gefährten. Und es liegt mir viel daran, dass sie noch lange funktionieren.»

Wieder strahlt Andreas Morgenthaler zufrieden. Und es faucht, dampf und donnert.

(Berner Zeitung)