Ein göttlicher Stammtisch

Es ist ein ganz normaler Donnerstagabend für die Stammgäste im Restaurant Rebstock in Langenthal. Sie setzen sich an einen Tisch, bestellen sich ein Bier und reden über Gott und die Welt. Das Gleiche passiert nebenan im von der Gaststube abgetrennten Säli. Pfarrer Cédric Rothacher sitzt oben am langen Tisch, hinter ihm prangt zwischen alten Trophäen, Bierkrügen, Fasnachtsmasken und Bildern von ehemaligen Sportmannschaften ein grosses Plakat: «500 Jahre Reformation».

Die Kirchgemeinde Langenthal lädt anlässlich des Jubiläums zum geselligen Kirchenschwatz mit «Happy Hour» ein. «Es geht darum, Präsenz zu markieren», sagt Rothacher. Statt nur die Tore zur Kirche offen zu halten und auf die Leute zu warten, will sich die Kirchgemeinde direkt unter das Volk mischen. Die Anzahl der reformierten Kirchengängerinnen und Kirchengänger ist rückläufig. Rothacher schätzt, dass er an den wöchentlichen Gottesdiensten etwa 40 bis 50 Besucherinnen und Besucher begrüsst.

Ein neuer Weg

Der traditionelle Weg, die Predigt, ist nicht mehr effizient genug, um die Leute zu erreichen. Das monologische Predigen habe zwar Vorteile, doch vermisse er manchmal die Retourkutsche, sagt Rothacher. Es braucht also einen neuen Weg: In England ist es bereits gang und gäbe, dass die Kirchen die Gotteshäuser verlassen und sich den Zugang zu den Leuten bahnen.

Anlässlich von 500 Jahren Reformation zieht auch die Langenthaler Kirchgemeinde los, um eine Plattform für Begegnungen und Austausch zu schaffen – und ihr Denken unter die Leute zu bringen. «Wir wollen provozieren und zeigen, dass wir da sind», sagt der Langenthaler Pfarrer.

«Wir wollen provozieren und zeigen, dass wir da sind.»Pfarrer Cédric Rothacher

Vier Veranstaltungen drehen sich jeweils um eines der vier Soli, den Prinzipien der reformierten Kirche. Der erste Kirchenschwatz im Rebstock wird zum Thema «Solus Christus – nur Christus! Wers glaubt, wird selig! . . . und all die anderen?» geführt. Rothacher will Impulse für die Diskussion geben, möchte jedoch die Tischrunde darauf reagieren lassen und keinen Vortrag halten. «Wenn alles gut läuft, braucht es mich nach einer Viertelstunde nicht mehr», sagt er.

Erinnerung ans Abendmahl

Der lange Tisch im Säli des Rebstocks ähnelt den Stammtischen in der Gaststube, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die Gäste nicht schon alle kennen. Nachdem sie sich einander vorgestellt haben, besetzen sie den langen Tisch bis auf den letzten Stuhl. Das Servierpersonal trägt Käse- und Fleischplatten auf, schenkt Kaffee, Mineral und Bier aus. Die Kirche übernimmt während der ersten Stunde alle Getränke.

Die heutige Runde erinnere ihn an das von da Vinci dargestellte Abendmahl, sagt Rothacher zur Begrüssung. «Nur, dass es damals wohl noch kein Feldschlösschen gab.» Der Pfarrer will von der 16-köpfigen Tischrunde wissen, was die Aussage «Nur Christus und sonst nichts» auslöst.

Nicht erst nach einer Viertelstunde, sondern bereits nach fünf Minuten kann sich ­Rothacher aus der Diskussion ausschalten und dem Austausch freien Lauf lassen. Es wird, wie nebenan in der Gaststube, über Gott und die Welt diskutiert, mit dem Schwerpunkt Gott.

Alle kommen zu Wort

Offensichtlich Bibelgewandte oder gar Studierte der Theologie tauschen ihre Gedanken aus. Einer der Kirchenschwatz-Besucher hört der Diskussion lange zu, nimmt einen Schluck Bier und schaltet sich dann ein. Er könne der Diskussion nicht folgen, das sei alles ein wenig kompliziert. Doch auch wenn er nicht bibelfest sei, möchte er zu Wort kommen. Dieser Christus sei oft weit weg für ihn, und er möchte gerne Klarheit und etwas Greifbares. Einige Tischgenossen murmeln zustimmend, nicken mit dem Kopf. Die Diskussion nimmt eine Wende.

«Wann wurde denn das letzte Mal ein Beizenlied in der Kirche gesungen?»Pfarrer Cédric Rothacher

Die Versammelten besprechen die Unfassbarkeit der Religion, philosophieren über das Geheimnis hinter dem Glauben, tauschen sich über divergente Kirchenbilder aus. In die Gesprächsrunde fliesst von persönlichen Erfahrungen über Zweifel und Ängste bis hin zu Reiseberichten aus Jerusalem alles ein. Aus der Gaststube sind ein Gläserscheppern und ein leises Fluchen zu ver­nehmen.

Ungewohnte Klänge

Der eine oder andere Stammgast mag beim Schwatzen, Jassen oder Biertrinken kurz innegehalten haben, als plötzlich für die Atmosphäre doch eher untypische Klänge durch den Rebstock dringen. Ein Kirchenlied? Richtig. Denn Cédric Rothacher hat seine Gitarre nicht umsonst in das Restaurant geschleppt. Als Abschluss des gelungenen Kirchenschwatzes stimmt der etwas andere Stammtisch im Säli einen Lobgesang an.

«Wann wurde wohl das letzte Mal in einer Beiz ein Kirchenlied gesungen?», fragt der Pfarrer. Ein Gast aus der Diskussionsrunde wundert sich: «Ja, wann wurde denn das letzte Mal ein Beizenlied in der Kirche gesungen?» Nach dem offiziellen Ende des Kirchenschwatzes geht es am etwas anderen Stammtisch wieder um Gott und die Welt, jetzt mit Schwerpunkt Welt.

(Berner Zeitung)