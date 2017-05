Ein umerzogener Linkshänder hat gesammelt

Weinbergschnecken hat es im Garten von Erich Stamm – einem kleinen Naturparadies – zuhauf. «Gerne hätte ich auch ein Häuschen mit einer rechtsdrehenden Spirale gezeigt», sagt der Huttwiler, der gegenwärtig in seiner alten Mühle eine Ausstellung zum Thema «rechts und links» vorbereitet. Gefunden hat er bisher allerdings keines – hingegen weiss er inzwischen, warum die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, eines zu finden.

Eine Schneckenfabrik in Frankreich wertete nämlich aus, wie oft auf ihren Maschinen ein Häuschen Probleme macht, weil es anders herum gewickelt ist. «Das ist wohl die präziseste Schätzung, die es für dieses Phänomen gibt», vermutet Erich Stamm. Das Resultat: Nur eine von 20 000 Schnecken wohnt in einem rechtsdrehenden Häuschen. «Da kann ich natürlich lange suchen», sagt Stamm und lacht.

Vor allen blossgestellt

Lange suchen muss man auch nach der Erkenntnis, dass es überhaupt rechtsdrehende Schneckenhäuser gibt und danach, wie das Zahlenverhältnis zu den linksdrehenden ist. Und das tut Erich Stamm in der Tat, fast seit er sich erinnern kann. Er ist ursprünglich Linkshänder, wurde jedoch in der Schule gezwungen, den Schreibstift in die rechte Hand zu nehmen, wie das in seiner Generation üblich war.

Ein Erlebnis aus dem Kindergarten sei ihm dabei in bleibender, unangenehmer Erinnerung geblieben, erzählt er: Als er seine Mitschülerinnen und -schüler für ein Lied dirigieren sollte, habe ihm die Kindergärtnerin vor allen Leuten den Stab aus der linken Hand genommen und in die rechte gedrückt. «Sie hat mich vor allen blossgestellt.»

Später, während des Studiums der Chemie und Physik, stiess er immer wieder auf die Links-rechts-Problematik, wobei diese dort weit gravierendere Auswirkungen hat als bei Schneckenhäusern. Als Beispiel dafür nennt Erich Stamm Thalidomid, den Wirkstoff im Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan: Linksgedreht beruhigt dieser, rechtsgedreht führt es jedoch zu Missbildungen bei Neugeborenen. Das wirkte sich in den 1950er- und 1960er-Jahren, als er entdeckt wurde, besonders verhängnisvoll aus, weil Contergan auch bei morgendlicher Schwangerschaftsmüdigkeit empfohlen und beworben wurde.

Zusätzliche Tests nötig

Rein chemisch lassen sich die ­beiden Formen nicht unterscheiden. Erst wenn sie in einem Polarimeter betrachtet werden, entdeckt man den Unterschied. Das Medikament musste deshalb einem zusätzlichen Qualitätstest unterzogen werden.

Nicht überall wirken sich solche Mängel indes so verheerend aus, wie Erich Stamm wiederum an einem Beispiel aus dem Alltag klarmacht: Spielwürfel weisen zwar auf der Vorder- und Rückseite immer diejenigen Zahlen auf, die zusammen sieben ergeben. Diese Paare sind jedoch nicht einheitlich zueinander angeordnet. Auf die Tauglichkeit der Würfel hat dies jedoch keinen Einfluss.

Dass Linkshänder blossgestellt werden, kommt heute zwar nicht mehr vor. Verschiedene Alltags­situationen, in denen sie benachteiligt werden, belegt Erich Stamm aber in seiner Ausstellung. Bei Wendeltreppen werden zum Beispiel Rechtshänder bevorzugt – ebenso wie bei Fischmessern oder Bancomaten.

Das Rechts-links-Schema

Ebenfalls Erfahrungen mit den Begriffen links und rechts machte Erich Stamm dort, wo sie in übertragenem Sinn gebraucht werden: in der Politik. Es sind allerdings nicht diese persönlichen Erfahrungen aus dem Huttwiler Gemeinderat, die er in der Ausstellung darstellt. Er hat zum Beispiel diese Zeitung ausgewertet und allein im März sechs Berichte gefunden, in denen Politiker ins Rechts-links-Schema gepresst werden – eine Zuordnung, die, wie der Grüne festhält, einer Lösungsfindung häufig im Wege steht.



Vernissage: Samstag, 13. Mai, 17 Uhr. Ausstellung bis 13. August. Öffnungszeiten: www.kellerbistro-huttwil.ch (Berner Zeitung)