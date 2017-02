Er verlängert gleichum zwei Jahre

Nicht wie üblich nur für ein Jahr, sondern gleich für zwei weitere hat Mario Blum seinen Vertrag beim FC Roggwil verlängert. Damit hat der Fussballklub Grund zur Freude. Der Trainer der ersten Mannschaft hat bereits einiges für das Oberaargauer Team geleistet: Ein erster Rang und ein zweiter Rang nach der Hälfte der Saison – der FC Roggwil gehörte in den letzten anderthalb Saisons zu den Besten in der dritten Liga. Einen grossen Anteil daran hatte auch Trainer Blum.

Das Roggwiler Eigengewächs, das vor etwa 26 Jahren bei den Junioren D erstmals die Fussballschuhe schnürte, ist seit vorletztem Sommer Trainer beim FC Roggwil und kommt in dieser Position beim Verein und bei der ersten Mannschaft gut an.Er sei sehr zufrieden in Roggwil und habe für seine aktuelle Si­tuation so etwas wie den idealen Verein gefunden. «Zu seinem Heimatverein hat man schon ein bisschen mehr Bezug als zu anderen», sagt Mario Blum, der beim FCR neben seiner Spielerkarriere auch seine Trainerkarriere startete.

Die Promotion schaffen

Der Hauptgrund für sein Bekenntnis zum Verein hat nicht zuletzt auch mit seinen Zielen zu tun. Mario Blum möchte mit dem FCR ein zweites Mal die Aufstiegsspiele bestreiten und dieses Mal die Promotion schaffen. Das Potenzial dazu sei durchaus vorhanden, die Mannschaft sei jung und fähig. «Mit dem Zweijahresvertrag haben wir nun die Möglichkeit, etwas längerfristig zu planen», sagt Blum auch im Wissen darum, dass es in dieser Saison schwierig werden wird, die Aufstiegsspiele doch noch zu erreichen. (pd)