Er weiss, was sein haariger «Freund» will

Er sei halt ein Perfektionist, sagt Yannick Clénin und zuckt mit den Schultern. Und er hat seine Prinzipien: «Silikon oder Erdöl ins Gesicht schmieren, das kommt für mich nicht infrage.» Der vollbärtige Inkwiler hatte über lange Zeit alle möglichen Pflegeprodukte ausgetestet und sich dafür auch im Ausland bedient. Vollständig zufriedenstellen wollte ihn allerdings keines.

Die gekauften Mittel, mit denen er seinen Bart pflegte, hätten sich «zu rasch abgebaut oder die Feuchtigkeit nicht den ganzen Tag über gehalten», erzählt er von den Mängeln. «Vom Duft her hat es gepasst, von der Konsistenz her aber nicht.» Wenn die Barthaare plötzlich ganz struppig seien, könne etwas nicht stimmen. Zudem seien alle diese Produkte nicht zu hundert Prozent natürlich.Schliesslich hatte der gelernte Maurer genug und beschloss, sich selbst zu helfen.

«Ich bin eher der Autodidakt»

Was folgte, war eine monatelange Testphase. Mandelöl, natives Kokosöl, Bienenwachs oder Sheabutter: Diese und viele andere Inhaltsstoffe für seine eigene kleine Manufaktur besorgte sich Clénin im Internet. Auch sein Know-how eignete er sich vorwiegend über das Netz an: «Dort kann man sich fast alles zusammensuchen. Ich habe viel darüber gelesen», erzählt er.

Einen Workshop wollte er hingegen nicht besuchen. «Ich bin eher der Autodidakt», meint er. Und er weiss, worauf es ankommt: «Es darf nicht zu fest nachfetten und sollte genügend Glanz haben.» Der Bart soll in Form bleiben, gleichzeitig aber auch geschmeidig sein. «Die Pflege steht an erster Stelle.»

Die Basis besteht jeweils aus Argan-, Mandel-, Jojoba-, Aprikosenkern-, Traubenkern- und natürlichem Vitamin-E-Öl. «Jedes Öl besitzt seine besonderen Eigenschaften», sagt Clénin. Die Düfte werden aus natürlichen ätherischen Ölen kreiert. Auf Parfümstoffe genauso wie auf künstliche Konservierungsstoffe verzichte er hingegen komplett.

Bierseife in Arbeit

Müsterchen seiner fertigen Produkte – Öle, Wachs und Balsam – verteilte Clénin anfangs nur in seinem Freundeskreis. «Danach wollten alle wissen, wo es diese Pflegemittel zu kaufen gibt», erzählt der 34-Jährige. Dieses Feedback habe ihn natürlich gefreut und überhaupt erst auf die Idee gebracht, seine Produktlinie über einen Onlineshop zum Verkauf anzubieten.

Seit dem 24. September ist die Website «Bart mein Freund» nun online. «Und ich bin positiv überrascht», sagt Yannick Clénin. In den ersten drei Monaten habe er sich bereits eine grössere Kundschaft aufbauen können. Er verkauft in den ganzen deutschsprachigen Raum. Mittlerweile kann er ebenfalls an die Dropa-Drogerien in Wangen an der Aare und Herzogenbuchsee liefern. Auch der Coiffeursalon Cocoon Styling in Buchsi gehört zu seinen Abnehmern. «Offenbar besteht Bedarf nach guten natürlichen Produkten.»

In einigen Monaten möchte er das Angebot seines Shops sogar mit Naturseifen ergänzen. «Von konventionellen Duschmitteln habe ich mich verabschiedet», sagt er. Unter anderem soll auch eine Bierseife mit Hopfen entstehen. Für diese will er mit der Kleinbrauerei Faex in Röthenbach zusammenarbeiten. Und natürlich bringt er sich auch diesmal die Herstellung selbst bei. Getestet wird erneut alles im Selbstversuch.

Yannick Clénin trägt seinen Bart schon seit vielen Jahren: «Für meine Konfirmation habe ich mich zum letzten Mal glatt rasiert. Da war ich 16 Jahre alt.» Er sei denn auch kein Hipster, betont er, sondern überzeugter Bartträger.

Infos: www.bart-mein-freund.ch (Berner Zeitung)