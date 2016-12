Es braucht eine Ersatzaufforstung

Im August 2015 präsentierte der Gemeinderat Bannwil in Zusammenarbeit mit der Aare Seeland mobil (ASM) AG und dem Ingenieurbüro Siegrist (Langenthal) der Bevölkerung konkrete Vorschläge für die Sanierung des Bahnübergangs Rütihof an der Bipperstrasse. Von den drei vorgestellten Varianten obsiegte in einer Konsultativabstimmung schliesslich das Projekt Bahnübergangssicherung plus Strassensanierung.

«Sind im Rückstand»

Ein Jahr später, an der Juni- ­Gemeindeversammlung 2016, konnte Gemeindepräsident Rolf Reber lediglich informieren, dass das Ingenieurbüro Siegrist am Projektieren sei. Mit dem Bau könne erst nach einer Prüfung durch das Bundesamt für Verkehr begonnen werden. Reber rechnete damit nicht vor 2017. An der diesjährigen Budget-Gemeindeversammlung nannte er 2018 als möglichen Baubeginn.

Diesen Termin bestätigte nun auch Daniel Nadig, Leiter Infrastruktur bei der ASM. «Wir sind im Rückstand», gibt er zu. Als Gründe nennt er verschiedene Punkte: Der Bahnübergang liegt in einem Waldgebiet, ein eingedolter Bach muss berücksichtigt werden.

Dazu sind geotechnische Untersuchungen nötig. Da Bäume gerodet werden, muss ein ­anderes Stück Land aufgeforstet werden. «Betreffend Landkauf sind Verhandlungen mit den Burgergemeinden Bannwil und Niederbipp nötig. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden», nennt Nadig einen weiteren Verzögerungsgrund.

Auflage im Frühjahr 2017

Diesen Winter werden laut ­Daniel Nadig die Unterlagen für das Plangenehmigungsverfahren eingereicht. Im Frühjahr 2017 sollen sie öffentlich aufliegen, und etwa ein Jahr später – je nachdem, ob es Einsprachen gibt oder nicht – kann dann mit dem Baubeginn gerechnet werden.

(Berner Zeitung)