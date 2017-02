Es braucht einen neuen Pausenplatz

Dass Huttwil im Zentrum einen neuen Kindergarten braucht, ist seit längerer Zeit bekannt: Seit Sommer 2015 ist eine Arbeitsgruppe an der Arbeit, die die Standortfrage klären soll. Denn der bestehende Kindergarten hinter dem Schulhaus Hofmatt wurde 1938 gebaut und vor über zwanzig Jahren letztmals an die Bedürfnisse angepasst.

Angeschaut wurden zwei Standorte: der bestehende und ein neuer beim Schulhaus Städtli. Jetzt hat sich der Gemeinderat für den zweiten entschieden. Schulbetriebliche Gründe sprächen dafür, schreibt der Rat: Die räumliche Nähe von Primarschule und Kindergarten würde bei Bedarf die Umsetzung des Grundstufen- oder Basisstufenmodells erlauben.

«Schulbetriebliche Gründe sprechen für den Neubau beim Städtli-Schulhaus.»Gemeinderat

Räume könnten flexibler genutzt werden, und die Zusammenarbeit unter den Lehrkräften werde erleichtert. Zudem wäre auch die Tagesschule dort ideal platziert. Schliesslich kommt ein Vorteil während der Bauzeit hinzu: Es ist kein teures Provisorium nötig. Konkret vorgesehen ist der neue Kindergarten südlich des Schulhauses.

Es wird enger

Einen Nachteil allerdings hat der neue Standort: Ums Schulhaus wird der Aufenthaltsbereich für die Schülerinnen und Schüler kleiner. Weil der asphaltierte Vorplatz des Schulhauses zudem nicht in allen Teilen als Pausenplatz geeignet ist, will der Gemeinderat deshalb auch abklären, wie dieser kindergerechter gestaltet werden kann.

Für all das hat er einen Projektierungskredit von 271 000 Franken beschlossen. Dieser Betrag unterliegt jedoch dem fakultativen Referendum. Wird dieses ergriffen, muss der Projektierungskredit einer Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Urnenabstimmung

Wird das Referendum nicht ergriffen, kann der Gemeinderat im März einen Projektierungswettbewerb ausschreiben. Er geht gemäss Mitteilung davon aus, dass dieser bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein wird und anschliessend ein Projekt für eine Urnenabstimmung ausgearbeitet werden kann.

Denn der Rat rechnet mit Kosten von vier bis fünf Millionen Franken. Im Finanzplan eingestellt sind drei Millionen Franken für den Kindergarten. Nicht eingerechnet sind in dieser Summe jedoch die Räume für die Tagesschule, da diese ursprünglich in einem Mehrzweckgebäude geplant waren, was an der Urne abgelehnt wurde.

Für den Pausenplatz rechnet der Gemeinderat mit Kosten von 750 000 Franken, wobei er es noch offen lässt, ob er diese als Teil der Kindergartenvorlage oder später separat vorlegen wird. Die Urnenabstimmung ist im Juni 2018 geplant, der Bezug des Neubaus im Frühjahr 2020. Weitere Informationen zur Mitteilung waren gestern nicht erhältlich.

Wegen des Neubaus des Kindergartens verschiebt sich die ­Sanierung des Schwimmbades in Huttwil um ein Jahr: Ursprünglich war diese nach der Badesaison 2017 geplant. Weil die Bauverwaltung jedoch nach der Turnhalle Dornacker nicht zwei Hochbauprojekte parallel bearbeiten konnte, wurde die Sanierung des Schwimmbades um ein Jahr verschoben: Sie startet nun im Herbst 2018 und wird 2019 fertig sein. (Berner Zeitung)