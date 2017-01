«Es interessiert mich, was so läuft»

Ihre 105 Jahre sieht man Johanna Flückiger nicht an. Gespannt blickt sie dem Besuch aus dem Sessel in ihrem Zimmer im Alterszentrum Scheidegg in Herzogenbuchsee entgegen. Ihr Gehör ist eingeschränkt, ebenso ihre Bewegungsfreiheit, ist sie doch auf den Rollstuhl angewiesen.

Geistig hingegen ist die Jubilarin noch hellwach und am Geschehen im Dorf, aber auch darüber hinaus sehr interessiert. «Ich lese jeden Tag den ‹Bund› und die ‹Berner Zeitung›», sagt sie.

Dabei gehe es ihr nicht nur um das regionale Geschehen. «Es interessiert mich einfach, was so läuft in der Welt.» Werde ihr die Zeitung einmal nicht gebracht, so frage sie danach, bestätigt eine Pflegehelferin der Scheidegg.

Drei Kinder, acht Enkel

Johanna Flückiger-Wyss ist am 17. Januar 1912 geboren worden. Ihr ganzes Leben verbrachte sie in Herzogenbuchsee. Eine Lehre hat sie nicht gemacht. «Das war damals nicht üblich», sagt sie. Sie habe sich immer um die Familie gekümmert.

Ihr Mann, der schon vor vielen Jahren verstorben ist, stammte zwar aus Huttwil. «Aber wir wollten nie dort wohnen, sondern immer in Herzogenbuchsee, wo er auf der Bank arbeitete», ­erzählt die Jubilarin weiter. Drei Kinder hat sie grossgezogen und acht Enkel aufwachsen sehen.

«Es geht mir sehr gut»

Zwar sitzt Johanna Flückiger im Rollstuhl, sie bewegt sich jedoch selbstständig damit fort und begibt sich jeden Mittag allein zum Mittagessen auf der Etage. Noch bis vor etwa vier Jahren lebte sie, dank der guten Unterstützung durch ihre Kinder und eine Bekannte, im eigenen Heim.

Mit ihrem Leben ist sie zufrieden, wie sie sagt. Man glaubt ihr sofort, strahlt sie diese Zufriedenheit doch aus. «Hier im Altersheim geht es mir sehr gut. Ich verlasse das Zimmer zwar nicht so viel, ­bekomme aber immer wieder Besuch. Zudem lese ich viel und gerne», verrät die Seniorin. Zwar keine Bücher mehr, «aber eben alles, was mich auf dem Laufenden hält».

Johanna Flückiger ist, wie Recherchen der Gemeindeverwaltung Herzogenbuchsee ergeben haben, zwar wahrscheinlich die älteste Oberaargauerin. Aber nur um ein paar Tage. Denn eine Jahrgängerin von ihr aus der Gemeinde Bannwil ist keine drei Wochen jünger als sie. (Langenthaler Tagblatt)