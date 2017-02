Wie bereitet sich das Fasnachtskomitee (Fako) jeweils auf die Bipper Fasnacht vor?

Michael Müller: Wir organisieren unsere Fasnacht in Zusammenarbeit mit anderen Dorfvereinen. Die beiden Fasnachtscliquen, die Fausauken und die Wildsauzunft, sowie der Turnverein helfen mit. Das Fako übernimmt am Freitagabend jeweils das Zepter vom ­Gemeinderat.

Wird für die Fasnacht ein Motto vergeben?

Ja, in diesem Jahr lautet das Motto «Piraten-Party». Es wird jeweils von den Einwohnern in Niederbipp am Frühlingsmarkt gewählt.

Was sind die Höhepunkte der Fasnacht in Niederbipp?

Da gibt es viele. Am Freitagabend findet der legendäre Maskenball des Turnvereins mit Maskenprämierung statt. Samstagmorgen steht die Chesslete auf dem Programm, am Nachmittag folgt der traditionelle Umzug. Der Maskenball vom Samstagabend musste für dieses Jahr wegen der sinkenden Nachfrage leider abgesagt werden, dafür findet der Ball im kleineren Rahmen für Kinder statt. Sonntags steht das Schnitzelbanksingen auf dem Programm, das ist bei der Bevölkerung sehr beliebt. Ein aussergewöhnlicher Höhepunkt ist sicher das Verbrennen des Böögs am Montagabend. Das gibt es in der Region sonst nicht.

Welchen Stellenwert geniesst die Fasnacht im Dorf?

Die Bevölkerung ist jeweils sehr aktiv und macht an der Fasnacht mit. Es ist ein richtiger Dorfanlass. Heuer begleiten uns rund 40 Spielgruppenkinder beim Umzug, letztes Jahr machte der Kindergarten mit. Von der Gemeinde werden wir glücklicherweise finanziell unterstützt.

Wie sieht die Zukunft der Fasnacht in Niederbipp aus?

Die ganze Organisation gibt jeweils viel zu tun, und man muss immer für genügend Leute schauen, weil das Fako nur noch acht Mitglieder zählt. Es ist sicher nicht mehr so einfach wie früher, aber die Fasnacht ist ein wichtiger Anlass im Dorf und wird hoffentlich weiterhin bestehen bleiben.

Fasnacht Niederbipp: Freitag, 3. März, ab 19.30 Uhr, bis Montag, 6. März, 23 Uhr. Mehr: www.facebook.com/fakobipp (Langenthaler Tagblatt)