Fragen zur Eröffnungsfeier

200'000 Franken für die Eröffnungsfeier des sanierten Stadttheaters? Zu teuer, befand der Langenthaler Gemeinderat an seiner letzten Sitzung und hat deshalb einen Antrag des eingesetzten Organisationskomitees abgewiesen. Bei den Vereinen, die an den Feierlichkeiten im Dezember hätten mitwirken sollen, hat man von der Absage enttäuscht Kenntnis genommen. Das OK wird diese Woche besprechen, wie es nun weitergehen soll.

Fragen haben derweil aber verschiedene Stadtratsmitglieder. «Aufgrund welcher Überlegungen hat der neue Gemeinderat einen Entscheid des früheren Gemeinderates zur Eröffnungsfeier des renovierten Stadttheaters rückgängig gemacht?», fragen Urs Zurlinden (FDP), Martina Moser (SP), Thomas Multerer (FDP) und Anita Steiner-Thaler (EVP) in ei­ner am Montag eingereichten Interpellation. Sie sprechen von einer «Kehrtwende», zumal die alte Exekutive 2016 noch einen Kredit über 10'000 Franken für den «Kompositionsauftrag zur Sanierung des Stadttheaters» bewilligt hatte.

Und die Kulturkommission?

Schon da war klar, dass die Neueröffnung mit einer modernen Fassung jener Oper gefeiert werden sollte, mit der das Theater ­bereits 1916 eingeweiht worden war. Dass die vom inzwischen eingesetzten OK unter der Leitung von Stadtschreiber Daniel Steiner erarbeitete Vorlage für das Gesamtprojekt zur Eröffnung nun abgelehnt wurde, komme überraschend, erklären die Interpellanten, die als Mitglieder der Kulturkommission (Zurlinden, Moser), der Theaterkommission (Multerer) sowie als Dirigentin des Männerchors (Steiner-Thaler) auch direkt betroffen sind.

«Der Gemeinderat will offenbar darauf verzichten, an der Eröffnung die erwähnte Kurzoper aufführen zu lassen», folgern sie. Und sie wollen wissen, wie das Programm zur Eröffnung nun aussehe, welche Funktion dem Theaterleiter bei der Programmierung der Feier zugeordnet werde – und ob der Gemeinderat «am reglementarisch verankerten Auftrag der Kulturkommission als beratendes Organ» festhalte.

Stadtpräsident Reto Müller (SP) wollte sich dazu gestern noch nicht äussern. Beantwortet werden muss eine Interpellation jeweils spätestens an der übernächsten Stadtratssitzung – in diesem Fall im Mai. (khl)