Gemeinde hält sich für Asylsuchende bereit

Bereits an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember hatte der Gemeinderat über die Unterbringung von Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage in Niederönz informiert.

Wie der scheidende Gemeindepräsident Urs Gerber nun bestätigt, hat die Gemeinde vorige Woche einen entsprechenden Vertrag mit dem Migrationsdienst des Kantons Bern unterzeichnet – nachdem zuvor schon eine mündliche Zusage bestanden hatte.

Es wurde festgelegt, dass die Zivilschutzanlage in Niederönz der strategischen Reserve zugeteilt wird.Denn aktuell, erklärt Regierungsstatthalter Marc Häusler, würden keine weiteren Plätze ­benötigt. Erst wenn es zu einem «aussergewöhnlichen Anstieg» der Asylsuchenden komme, werde auf die Anlage in Niederönz zurückgegriffen. Ob und wann dies der Fall sein könnte, hängt also letztlich von der Entwicklung der weltpolitischen Lage ab.

Innert 90 Tagen benutzbar

Klar ist: Niederönz verbleibt maximal zwei Jahre in der Reserve. Der Kanton müsste seinen Bedarf also bis spätestens Ende 2018 anmelden. Anschliessend wäre eine zweijährige Nutzung möglich. Wobei die Anlage zur sogenannten strategischen Reserve der Stufe 2 gehört.

Dies bedeutet, dass die Räumlichkeiten, sobald Bedarf angemeldet wurde, innerhalb von 90 Tagen als Notunterkunft bezugsbereit sein müssen. Die Anlage in der Gemeinde Niederönz könnte laut Markus Aeschlimann, Geschäftsleiter des kantonalen Amtes für Migration und Personenstand, frühestens per Anfang April 2017 zur Verfügung stehen.

Dabei müsse die Gemeinde, erklärt Urs Gerber, einzig dafür sorgen, dass die Anlage geräumt werde. «Umgestellt und eingerichtet wird alles vom Betreiber.» In der Zivilschutzanlage wird ein Raum aktuell als Probelokal verwendet, in einem weiteren sind Velos untergebracht, die vom Werkhof eingesammelt wurden.

Laut Marc Häusler ist Niederönz die erste Gemeinde im Oberaargau, die der strategischen Reserve der Stufe 2 zugeteilt wurde. Der ­Regierungsstatthalter steht für weitere Kollektivunterkünfte bekanntlich mit zwei weiteren Gemeinden in Kontakt.

Gerber glaubt, dass Reserven wie jene in Niederönz der richtige Weg für die Zukunft sind. «So muss nicht jedes Mal bei null begonnen werden, wenn die Flüchtlingsströme wieder ansteigen.»

Für maximal 100 Personen

Der Gemeindepräsident hat keine Angst, dass sich in seiner Gemeinde lautstarker Widerstand gegen eine Asylunterkunft formieren könnte, so wie dies zum Beispiel kürzlich in Madiswil der Fall war.

An der Gemeindeversammlung seien zwar Fragen aufgekommen – berechtigte Fragen, betont Gerber –, trotzdem seien die Stimmberechtigten zum Schluss gekommen, dass es «gut kommt». Die Diskussionen hätten sich jedenfalls in Grenzen gehalten. Wobei man dies natürlich positiv, aber auch negativ auslegen könne, räumt Gerber ein. Er glaubt aber nicht, dass Desinteresse dahintersteckt, sondern ist überzeugt, dass die Niederön­zerinnen und Niederönzer Vertrauen in die Arbeit des Gemeinderates haben.

Im Vertrag zwischen Gemeinde und Kanton ist festgeschrieben, dass die Zivilschutzanlage maximal Platz für 100 Personen bieten soll. Eine unterirdische Unterkunft dieser Grössenordnung gibt es aktuell im Oberaargau nicht. (Berner Zeitung)