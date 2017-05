Herr der Hirsche am Chrümelbach

«Chumm, Jouri, chumm.» Christoph Luder braucht nicht lange zu rufen. Kaum hat der Landwirt die Leckereien ausgelegt und sich wieder ein paar wenige Schritte von der Futterstelle entfernt, tritt der Hirschstier gefolgt von ein paar mutigen Hirschkühen an diese heran. Nur das Blitzlicht des Fotografen scheint die Tiere in diesem Moment doch ein bisschen zu irritieren.

Vom Äsen abhalten lassen sie sich dadurch aber ebenso wenig wie von den zahlreichen Autos, die wegen der aktuellen Bauarbeiten im Dorf derzeit unmittelbar hinter dem grossen Gehege durchfahren. «Hirsche gewöhnen sich an alles», sagt der 48-jährige Landwirt. Tiere, die in Gefangenschaft geboren werden, sowieso. Selbst wenn er sich im Herbst auf dem Hochsitz jeweils zum Abschuss positioniere, würden sich seine Hirsche kaum aus der Ruhe bringen lassen, erzählt Luder. Aber dazu später.

Wild aus heimischen Gefilden

Seit 2003 hält der Grasswiler auf seinem Land unterhalb der Gemeindeverwaltung nun bereits Rothirsche. Mit acht Kühen und einem Stier hat er seinerzeit angefangen. 44 Tiere sind es aktuell. Und Luder darf sich mittlerweile zu den Eingefleischten der Szene zählen: Im Vorstand der Schweizerischen Vereinigung der Hirschhalter ist er zuständig für die Beziehungen zum Bauern­verband und innerhalb der EU. Gleichzeitig betreut der 48-Jährige verschiedene angehende Hirschhalter bei deren Aus­bildung.

Auf den Hirsch gekommen ist die Familie Luder vor bald zwanzig Jahren durch den Besuch ei­ner Farm im US-Bundesstaat Missouri. Damals hielt er gemeinsam mit einem anderen Landwirt noch Milchkühe und Schweine. Als Inhaber eines Montage- und Demontageunternehmens – «mit einem Betrieb mit 16,5 Hektaren Land allein kommt man nicht durch» – war und ist er oft unterwegs. Die Hirschhaltung schien ihm daher weitaus geeigneter, als weiterhin auf Kühe und Schweine zu setzen.

Zwar reiche ihm auch diese Ausrichtung nicht aus, um seine mittlerweile fünfköpfige Familie zu unterhalten, erklärt Luder. Weil die Wildtiere in ihrer Haltung weniger aufwendig sind, lässt diese sich aber besser mit seinem Nebenerwerb kombinieren. Gleichzeitig könne er mit seiner Zucht dazu beitragen, dass vermehrt Wildfleisch aus einheimischer Produktion auf den Schweizer Tellern lande – ein Anliegen, das dem Bauern besonders am Herzen liegt.

Gemäss Recherchen des Schweizer Fernsehens SRF 2014 stammte im Vorjahr von landesweit rund 4400 Tonnen verzehrtem Wildfleisch gerade einmal ein Drittel aus der Schweiz; der Rest war Importware primär aus Neuseeland, Österreich oder Slowenien.

Gerade die Produktion in Neuseeland ist Luder ein Dorn im Auge. Mit Helikoptern würden die Tiere auf den dortigen Farmen zusammengetrieben und die noch im Baststadium und ohne Betäubung abgesägten Geweihe der Stiere als Jagdtrophäen verkauft, ärgert sich der Grasswiler. Mit einer artgerechten Haltung habe das nichts mehr zu tun.

Strenge Auflagen

Aber gibt es sie überhaupt, die artgerechte Haltung von Wildtieren? «Ja», findet Luder und verweist auf die «strengen» Anforderungen, die Bund und Kantone an die Halter stellen würden – und insbesondere der Kanton Bern. Mindestens achtzig Quadratmeter Aussengehege müssen einem Rothirsch hierzulande zur Verfügung stehen, dazu kommt ein Witterungsschutz. Die Grasnarbe etwa muss ganzjährig erhalten bleiben und darf nicht sumpfig sein; für den Klauenabrieb muss das Gehege auch über genügend Kies- und Geröllfläche verfügen.

Eine ausreichende Bepflanzung der Anlagen muss den Tieren Schatten und Deckung bieten sowie die Möglichkeit, Äste abzuknabbern und ihr Fell zu pflegen. Einen ganzen Wald brauche es dafür nicht, erklärt Christoph Luder – schliesslich seien die Tiere keinen natürlichen Feinden ausgesetzt, vor denen sie sich schützen müssten.

Es gebe auch schlechte Beispiele von Hirschhaltungen in der Schweiz, räumt Luder ein. Aber das seien Ausnahmen. Immerhin setze die Haltung von Hirschen in allen Kantonen eine fundierte Ausbildung voraus. Im Kanton Bern würden selbst die Wildaufseher professionell ausgebildet in der Gehegewildhaltung und könnten so den Hirschhaltern auf den Zahn fühlen.

«Es wäre so vieles möglich»

Selbstbewusst führt der Landwirt entlang des langen Zauns um seine Anlage. Insgesamt drei Gehege stehen seinen Tieren hier zur Verfügung mit mehreren Futter- und Tränkstellen. Besonders stolz verweist er auf zwei kleine Seen im Areal: Ursprünglich hätte der durchs Gelände fliessende Chrümelbach im Zuge des 2007 realisierten Hochwasserschutzprojekts als ökologische Ausgleichsmassnahme eingezäunt werden sollen, erklärt er.

Doch Luder machte sich für einen breiten Wildwechsel über den Bach und zwei grosszügige Zugänge zu diesem stark – und konnte sich mit seiner Idee schliesslich durchsetzen. Nun dient der Chrümelbach nicht nur den Hirschen als natürliche Tränk- und Bademöglichkeit, sondern bietet zugleich anderen Lebewesen wie dem Glögglifrösch Lebensraum.

«Es wäre so vieles möglich, wenn man nur zusammenarbeiten würde», sagt Christoph Luder. Entsprechend wenig Verständnis zeigt er für die Einsprachen, die in Roggwil gegen ein Baugesuch von Markus Bösiger eingegangen sind. Unter anderem führt dort Pro Natura Bedenken ins Feld wegen eines ihrer Ansicht nach ungenügenden Abstands des Zauns zum Gewässer im Speziellen und der Haltung von Rothirschen in deren natür­lichem Verbreitungsgebiet im Allgemeinen. «Dabei handelt es sich bei der Hirschhaltung doch um eine ökologisch sinnvolle Tierhaltung», moniert Luder.

Der Schuss sei kaum hörbar

Zu dieser gehört für ihn auch der Abschuss der Tiere direkt auf dem Areal. Zwei Hochsitze hat er installiert, um jeweils im Herbst um die 15 Hirsche zu schiessen. Durchschnittlich ein Drittel seines Bestandes bringt er so jedes Jahr zu Fall – während die Tiere friedlich in ihrem Gelände am Äsen sind.

Ruft das bei den Hirschen keinen Stress hervor? «Nein», sagt Luder nachdrucksvoll. Der Schuss sei kaum hörbar und erfolge gezielt in den Kopf. Während ein Tier umfalle, würden sich die anderen in der Regel entfernen und einfach weiteräsen.

An Ort und Stelle lässt Luder das Tier sodann ausbluten, bevor er es zur weiteren Verarbeitung in die keine fünf Minuten entfernte Metzgerei im Dorf bringt. Auch das gehöre für ihn zu einer sinnvollen Nahrungsmittelproduktion, erklärt er: dass die Wege kurz seien. Das sind sie schliesslich auch beim Verkauf: Wie bei allen einheimischen Produzenten gelangen die Wildprodukte ebenso bei Christoph Luder allesamt direkt zum Endabnehmer. «Unter der Hand», versteht sich. Schliesslich ist heimisches Hirschfleisch nach wie vor Mangelware. (Langenthaler Tagblatt)