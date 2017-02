Hier gehört die Fasnacht den Kindern

Frau Seiler, am Samstag heisst es «Jetzt wirds bunt» in Aarwangen. Was erwartet die Besucher an der Dorffasnacht?

Gaby Seiler: Der Umzug mit dem Wagen der Schlossgeister und zum Guggensound der Chischtelärmer ist sicher ein grosses Ereignis für das Dorf. Er führt vom Dorfschulhaus zur Mehrzweckhalle, wo danach die eigentliche Kinderfasnacht mit Spielen stattfindet. Zum zweiten Mal gibts dort für Kinder ab zehn Jahren auch eine Disco.

Aarwangen zählt immerhin zwei aktive Fasnachtscliquen, aber zuständig für die Fasnacht ist der Turnverein. Woher rührt das?

Früher hat es unter dem Wirte­paar Brechbühl jeweils einen Maskenball im Wilden Mann ­gegeben. Nach dem Wegzug der Wirte wollten ein paar Turner die Tradition erhalten und haben den Ball selber weitergeführt. Der Turnverein war es auch, der später das A-toll, eine Fasnachtsparty im grossen Stil, veranstaltete. Der Anlass war aber sehr aufwendig. Und ein einfacher Maskenball macht heute keinen Sinn mehr, weil die meisten erwachsenen Fasnächtler am Abend sowieso nach Langenthal gehen.

Die Kinderfasnacht haben Sie trotzdem am Leben erhalten. Mit welchem Erfolg?

Finanziell schaut natürlich nicht viel raus, das ist schon mehr Goodwill fürs Dorf. Wir verlangen ja nur 5 Franken Eintritt für die Fasnacht in der Mehrzweckhalle. Die Kinderfasnacht wird aber immer sehr gut besucht. Auch der Umzug gehört einfach dazu. Er ist mit heuer sechs Gruppen zwar nur klein. Trotzdem kommt jeweils das halbe Dorf, um die Kinder und Cliquen durch Aarwangen ziehen zu sehen. Das ist schön.

Die Kinderfasnacht wird in Aarwangen also noch lange Bestand haben?

Zugegeben, es wird auch bei uns immer schwieriger, noch Leute zu finden, die mithelfen, die Fasnacht durchzuführen. Da stehen die Melchnauer mit ihren Problemen nicht allein da. Ans Aufhören denken wir aber sicher noch nicht.

Fasnacht Aarwangen: Samstag, 4. März, 13.30 Uhr: Umzug; 14–17 Uhr: Kinderfasnacht. (Langenthaler Tagblatt)