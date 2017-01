«Ich habe einen Seich gemacht»

«Gmögig»: Das ist in der Regel nicht das erste Adjektiv, das einem im Zusammenhang mit Drogenhändlern einfällt. Im Fall des 33-jährigen Schweizers, der am Donnerstag vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau sass, scheint es jedoch angebracht. Einsichtig, reumütig, freundlich, offen und weit davon entfernt, die Schuld für sein Verhalten bei anderen zu suchen, präsentierte er sich dem in Dreierbesetzung tagenden Gremium unter dem Vorsitz von Roger Zuber.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, in Langenthal und Umgebung einen schwunghaften Handel mit illegalen Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Marihuana, Amphetamine, Kokain, Ecstasy und LSD: In seinem Gemischtwarengeschäft bot er so gut wie alles an, was Kiffer und Junkies begehren. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn als «einen der grössten Dealer der Region».Stolz auf diesen Titel ist der Beschuldigte, der seit knapp einem Jahr im vorzeitigen Strafvollzug in Witzwil sitzt, nicht – ganz im Gegenteil.

Er habe, wie er nun wisse, «einen Seich gemacht» und «grosse Fehler» begangen. Inzwischen sei ihm auch bewusst geworden, was er als Käufer, Konsument und Verkäufer von Giften aller Art seiner Familie angetan habe. «Sie hat extrem darunter gelitten.» In einer Verhandlungspause, die er mit der ihn bewachenden Polizistin im Fumoir des Gerichtsgebäudes verbrachte, zeigte er sich glücklich dar­über, trotz allem wieder Kontakt zu den Seinen gefunden zu haben.

Mit den früheren «Freunden» wolle er nichts mehr zu tun haben: «Wenn ich im Hafturlaub jemanden sehe, den ich aus meiner Drogenzeit kenne, verschwinde ich, so schnell es geht.» Seine Zukunft sehe nicht mehr so düster aus wie auch schon: Wenn er aus dem Gefängnis entlassen werde, könne er fürs Erste bei einer Verwandten unterkommen. Eine ­feste Arbeitsstelle habe er ebenfalls in Aussicht.

Die Angst war vorbei

Den frühen Morgen, an dem Angehörige der Sondereinsatztruppe Enzian seine Wohnungstür eintraten, ihm einen Sack über den Kopf zogen und ihn mit vorgehaltener Waffe verhafteten, werde er nie vergessen. «Einerseits erschrak ich wahnsinnig. Andrerseits wusste ich in diesem Moment: Jetzt sind der ganze Beschaffungsstress und die ständige Angst, erwischt zu werden, endlich vorbei.»

Fürchten müsse er sich allerdings noch vor der Rache all der Leute, die ihm seinerzeit den Stoff geliefert hatten und deren Namen er nach seiner Verhaftung der Polizei verriet. Im Grunde, sagte er, fühle er sich im Gefängnis sicherer als bei Besuchen in seiner Heimat.

Weil die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sich schon vor dem Prozess auf eine Strafe hatten einigen können, konnte Gerichtspräsident Zuber die Geschichte als abgekürztes Verfahren erledigen. Er verurteilte den rundum geständigen Angeklagten wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer un­bedingten Freiheitsstrafe von 28 Monaten, zur Bezahlung der Untersuchungskosten von knapp 30'000 Franken und einer Busse von 200 Franken.

Weiter muss der Vater eines Kindes im Vollzug eine Therapie weiterführen, die er bereits in Angriff genommen hat und die laut dem Gericht länger dauern wird als die Strafe an sich.

«Sie haben auf uns einen positiven Eindruck gemacht», gab Zuber dem geläuterten Dealer mit auf den Weg. «Wir haben das Gefühl, dass es mit Ihnen gut kommen könnte.»

(Berner Zeitung)