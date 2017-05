«Ich kam mir vor wie ein Stadtangestellter»

Als Martin Grütter in Langenthal mit dem Taxifahren anfing, da fiel in Berlin gerade die Mauer. 1989 war das. Seither waren Grütter und sein weisser Opel eine Institution am Bahnhof Langenthal; so ähnlich wie das Caran-d’Ache-Schaufenster in Bern oder der Engel in der Bahnhofhalle Zürich.

Eine feste Grösse, die eigentlich nicht wegzudenken war. Bis zum Sommer 2016. Da war plötzlich Schluss. Nach 27 Berufsjahren verkaufte Grütter sein Taxiunternehmen. Und dieser Verkauf hat seine Gründe. Zwei, um genau zu sein.

Der eine hat mit uns allen zu tun, der Gesellschaft. «In den letzten 20 Jahren hat sich viel verändert», sagt Grütter nachdenklich. Es gibt wohl kaum einen Berufsstand, der näher am Puls des Geschehens ist, als jener der Taxifahrer. Tag für Tag reden sie mit Menschen jeglicher Herkunft und jeglichen Alters über Gott und die Welt. Klar, dass da ­einige Begegnungen weniger erfreulich verlaufen als andere.

In Grütters letzten Berufsjahren haben sich die negativen Erlebnisse aber gehäuft, vor allem nachts. Fahrgäste, die mit dem Messer die Rückbank zerfetzten, dazu immer wieder Pöbeleien und Anfeindungen von betrunkenen Jugendlichen. «Vielen fehlt heute einfach der Anstand», sagt Grütter. Besonders wenn die Jungen in Gruppen unterwegs sind, kann es unangenehm werden. «Es gibt Leute, die nehmen das Taxi nicht mehr als Dienstleistung wahr, sondern als Randalierbude», sagt Grütter.

Der Glanz alter Tage

Dabei ist Taxifahren viel mehr, als nur einen Kunden von A nach B zu bringen. Taxis sind rollende Zweckgemeinschaften. Zwei Fremde, die gemeinsam Raum und Zeit überbrücken. Hollywood hat dem Berufsstand der Taxifahrer unvergessene Meisterwerke gewidmet: «Taxi Driver», «Collateral» oder «Night on Earth».

Kein Wunder, dass dieser Beruf auf viele eine Faszination ausübt. Zahlreiche Studenten finanzierten mit dem Taxifahren ihr Studium. Im Team von Martin Grütter fuhr seinerzeit etwa auch Pierre Masson, heute Gemeinderat in Langenthal.

Aber den Taxifahrern ging es zuletzt ähnlich wie den Bankern oder den Journalisten: Ruhm und Glanz sind vergänglich. «Es ist heute unglaublich schwer, Leute zu finden», sagt Grütter. Für den 56-jährigen Seeberger hat das vor allem mit den vielen Regulierungen zu tun, welche die Taxifahrer einschränken.

Anfang der 90er-Jahre musste Grütter jeweils noch vor die Kommission für öffentliche Sicherheit treten, wenn es gegen seinen Taxidienst eine Reklamation gab. Und war es nur wegen einer Bagatelle: «Es waren immer dieselben Leute, die klagten, dass ich eine Minute zu spät bei ihnen vorgefahren sei.»

Diese eine Regulierung gibt es heute nicht mehr, aber dafür sind viele andere dazugekommen. «Zuletzt kam es mir vor, als wäre ich ein Angestellter der Stadt», sagt Grütter. Es ist der zweite Grund, wieso nach 27 Jahren Schluss ist.

Die Nacht lässt ihn nicht los

Das Langenthaler Taxireglement hat 34 Artikel. Es regelt alles, von Höchsttarifen über Routenwahl bis zur Pflicht, Not leidende Haustiere zu befördern. Und es bestimmt auch, wer in Langenthal Taxi fahren darf und wer nicht. Ein Mitarbeiter von Grütter, der sich jahrelang nichts zuschulden kommen liess, wurde nach einem Weihnachtsessen mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt. Das Strassenverkehrsamt entzog ihm daraufhin für drei Monate den Ausweis.

Aber das war nur der milde Teil der Strafe. Die Stadt sperrte ihn nämlich ein Jahr fürs Taxifahren. Es kam einem einjährigen Berufsverbot gleich. «Als Taxifahrer musst du alles offen­legen: Strafregister, Betreibungsregister, Leumundszeugnis. Hinzu kommen die teuren Prüfungen, um die Lizenz zu erwerben», sagt Grütter. Diese Hürden halten heute viele vom Einstieg in die Branche ab.

Und so müssen die beiden Taxiunternehmen in Langenthal nicht nur um Kunden buhlen, sondern auch um Fahrer. Für Martin Grütter ist dieser alltäg­liche Kampf mittlerweile vorbei. Er ist nach Seeberg gezogen und hat dort ein neues Unternehmen gegründet. Sein Spezialgebiet ist der Transport von Behinderten sowie Schulklassen.

Das Nachtleben hat ihn aber noch nicht ganz losgelassen. Manchmal chauffiert er in seinem Bus grössere Gruppen in den Ausgang nach Zürich. «Aber die sind anständig. So wie meine Kinder», sagt der sechsfache Vater lachend.

Unterwegs mit Bundesräten

Nie ganz loslassen wird Grütter auch seine Zeit als Taxifahrer. «Ich überlege mir, ein Buch zu schreiben», sagt er. Über die Jahre sind so manche Episoden zusammengekommen. Etwa zu Beginn seiner Laufbahn, als die damalige Bundesrätin Elisabeth Kopp bei ihm ins Taxi einstieg. Oder im Frühling letzten Jahres, als Grütter die mit dem Helikopter angereiste Familie Blocher in Bleienbach abholte und sie ins Parkhotel an den SVP-Parteitag brachte.

Ohne Zweifel: Es wird ein Buch, das Material für einen weiteren rasanten Taxifilm bieten würde. (Langenthaler Tagblatt)