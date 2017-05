Im Oberaargau verzögerte sich die Auslieferung der 20er-Noten

Ab Freitag sind sie nun auch im Oberaargau erhältlich: die neuen 20er-Noten. Das Antlitz des Komponisten Arthur Honegger wird also schon bald nicht mehr in den Portemonnaies zu finden sein. Stattdessen zieren ein Globus, ein Schmetterling und eine grosse Hand die neue Note.

In Umlauf brachte sie die Nationalbank bereits am Mittwoch. Und in Zürich oder Bern war sie mancherorts auch bereits dann erhältlich. Doch bis alle Bancomaten und Filialen damit bestückt sind, dauert es etwas länger. Einerseits müssen die neuen Noten per Geldtransporter geliefert werden.

Und auch die alten Noten gilt es zu sammeln und an die Nationalbank zu senden. Diese vernichtet sie dann. «Kleinere Filialen werden nicht täglich, sondern wöchentlich beliefert», erklärt Alex Josty, Mediensprecher der Berner Kantonalbank, die Verzögerung.

Kein Ansturm erwartet

Wie viele neue Noten bestellt werden, entscheide jede Filiale selbst, so Josty. Die Berner Kantonalbank in Herzogenbuchsee plane jedoch, etwas mehr Noten zu bestellen als mit einer normalen Lieferung. «Wir erwarten aber keinen grossen Ansturm.»

Auch bei der Bernerlandbank rechnet man nicht mit einer riesigen Nachfrage. Auf Fragen der Kunden sind die Mitarbeiter aber vorbereitet. «Sie haben die Broschüre der Nationalbank studiert und können Auskunft geben», so Peter Ritter, Geschäftsführer der Bernerlandbank.

Doch nicht nur das Wissen der Mitarbeiter musste auf den neusten Stand gebracht werden. Auch die Software der Bancomaten brauchte ein Update. Schliesslich müssen diese die neuen Noten lesen können und dann auch den richtigen Schein ausspucken. «Das Update wurde bereits in der Nacht auf Mittwoch gemacht», sagt Ritter.

Aber nicht die Bank selbst habe das Update gemacht. Dafür sei die Swisscom als Partner zuständig, so Ritter. Die alten Noten würden trotzdem weiterhin von den Automaten erkannt und akzeptiert. Erst nachdem die letzte Note der neuen Serie erschienen ist, wird die Nationalbank die alten zurückrufen. Die 100er-Note wird im Jahr 2019 die letzte sein.

100er-Noten sind gefragter

Und diese sind bei den Bancomaten gefragter als die 20er-Noten. «Am meisten werden 100er-Noten bezogen», sagt Ritter. In Umlauf werden die kleineren Geldscheine mehr in den Geschäften und in Restaurants gebracht. «Die neue 20er-Note wird wohl eher in der Beiz als auf der Bank ein Thema sein», sagt Ritter.

Letztlich landen die Scheine dann aber doch wieder beim Finanzinstitut. Denn verschiedene Geschäfte und Restaurants aus der Region bringen ihre Einnahmen nach Feierabend zur Bernerlandbank. Dort wissen sie diese im Tresor in Sicherheit. (Berner Zeitung)