In Rekordzeit zum Meisterschützen

Wenn geübte Bogenschützen auf Zielscheiben schiessen, sieht es so einfach aus. Doch schon beim ersten Griff an den Bogen wird einer blutigen Anfängerin klar, dass es viele Adjektive zur Beschreibung dieser besonderen Sportart geben mag – aber «einfach» gehört definitiv nicht dazu. Bereits bei der ersten Frage des frischgebackenen Schweizer Meisters Jörg Höhler wird es überraschend schwierig: «Bist du Rechts- oder Linkshänderin?»

Obwohl sich die Schreibende sicher ist, dass ihre rechte Hand die starke ist, macht ein einfacher Sehtest deutlich, dass ihre linke Körperseite dominiert. Somit wird ihr der Bogen in die rechte Hand gedrückt, geschossen wird mit links. Das Schiessen klappt schon beim ersten Versuch gar nicht mal schlecht, nur mit dem Zielen hapert es noch gewaltig.

Den Ärmel reingenommen

Während Jörg Höhler einen Einführungskurs im Bogenschiessen erteilt, wird sofort deutlich, wie viel ihm an der Sportart liegt. Erst vor fünf Jahren entdeckte er sie. «Ich suchte einen passenden Sport für mich und stiess zufällig auf das Bogenschiessen.» Er war sofort fasziniert. «Beim Schiessen mit Pfeil und Bogen muss man sich mit sich selbst auseinandersetzen», sagt der in Lotzwil wohnhafte Höhler. Man könne nur gut schiessen, wenn man zu sich selber ehrlich sei, seine Fehler akzeptiere und stets den Versuch unternehme, sich zu verbessern.

Erst vor fünf Jahren angefangen und schon Schweizer Meister in der Kategorie «Bowhunter Master Hommes» – wie ist das möglich? «Der Erfolg wird nur sichtbar, wenn man intensiv und regelmässig trainiert», ist Jörg Höhler überzeugt. Er trainiert mindestens dreimal pro Woche. Dies neben seinem 80-Prozent-Pensum als Mechaniker. «Natürlich würde ich gerne weniger arbeiten, um noch mehr Zeit fürs Schiessen zu haben.

Aber so geht es wohl den meisten Bogen­schützen», sagt der 53-Jährige schmunzelnd. Der Schweizer-Meister-Titel bestätige ihm, dass er mit seinem Training und seiner Philosophie richtig liege. Denn im Gegensatz zu vielen anderen besitzt er lediglich zwei Bögen und testet sich nicht allzu sehr auf den verschiedenen Bogenarten aus. Ein Blick in die Resultate der Meisterschaft zeigt, dass es viele verschiedene Bogenarten und Unterkategorien gibt.

Immer unterwegs

Nicht nur Jörg Höhler, sondern auch seine Ehefrau Arlette Höhler konnte an den Schweizer Meisterschaften Ende März in Magglingen einen Erfolg er­zielen. Sie, ebenfalls Mitglied der Bogenschützen Oberaargau, wurde in der Kategorie «Longbow Master Dames» Dritte. Und dies, obwohl sie erst seit einem Jahr ernsthaft trainiert. «Ich ­habe Jörg stets an die Turniere begleitet und ab und zu selber geschossen.

Fürs seriöse Training fehlte mir aber die Zeit», sagt sie. Vor einem Jahr habe schliesslich alles gepasst, und so sei der Entschluss gefallen, regelmässig zu Pfeil und Bogen zu greifen. Fast jedes Wochenende ist das Ehepaar, das seit sieben Jahren in Lotzwil wohnt, in der Schweiz und im benachbarten Ausland unterwegs. Um zu trainieren, andere Bogenschützen kennen zu lernen und sich mit ihnen zu messen.

Besonders angetan hat es ihnen das 3-D-Schiessen. Dabei wird im freien Gelände auf lebensgrosse Tierattrappen geschossen. «Zusammen macht das noch mehr Freude», schwärmt Jörg Höhler. (Berner Zeitung)