Judith Voney tritt in die Fussstapfen des langjährigen Afös-Leiters

Judith Selma Voney heisst die neue Vorsteherin des Amtes für öffentliche Sicherheit (Afös) der Stadt Langenthal. Die Frau aus Herrenschwanden ist in der Region Bern aufgewachsen und absolvierte nach dem Wirtschaftsgymnasium ein Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Nach Abschluss dieses Studiums wurde Judith Voney 1993 als Für­sprecherin patentiert. Nach diversen Praktika während der Studienzeit begann Voney ihre berufliche Laufbahn bei der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Bern.

Sie war von 1993 bis 2001 als Chefin Spezialfahndung tätig und wurde 1996 gleichzeitig zur Stellvertreterin des Chefs der Kriminalabteilung von der Kantonspolizei Bern ernannt. Neben diversen Fach- und Managementausbildungen absolvierte Judith Voney unter anderem den schweizerischen Polizeioffizierskurs sowie die FBI National Academy in Quantico, USA.

2001 wechselte Judith Voney zum Bundesamt für Polizei. Dort hatte sie einerseits die Funktion der Leiterin der Meldestelle für Geldwäscherei und andererseits die Funktion der Chefin der Abteilung Ermittlungen Terrorismus in der Bundeskriminalpolizei inne.

Freut sich auf Direktkontakt

Nun habe sich die Frau mit Jahrgang 1966 dazu entschlossen, ihr Fachwissen und ihre umfassenden Erfahrungen auf kommunaler Ebene einzubringen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Sie freue sich unter anderem auf den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Langenthal, heisst es in dem Schreiben.

Judith Voney tritt ihre Stelle als Vorsteherin des Amtes für öffentliche Sicherheit per 1. Juli an. Sie übernimmt von Sicherheitschef Andreas Ryf, der per Ende 2016 pensioniert wurde. Die Führung des Afös war zwischenzeitlich mit einer Übergangslösung sichergestellt worden. (pd/paj)