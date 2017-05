Kleineres Lager, gleicher Laden

Die Migros Aare kommt mit ihrem Provisorium auf der Ribimatte an den Bäumen der Spielstrasse vorbei: Das zeigt sich nun, wo die Baumaschinen damit begonnen haben, das Terrain für die Container vorzubereiten. Mediensprecherin Andrea Bauer erklärt, wie das erreicht wurde: Die Ladenfläche bleibt mit 600 Quadratmetern wie geplant, abgespeckt wurde dagegen im Lager, wo die Waren angeliefert werden. Das sei zwar für die Mitarbeitenden weniger komfortabel, aber angesichts der kurzen Überbrückungszeit während des Umbaus zu verantworten.

Für diesen sind die Eckpunkte inzwischen ebenfalls gesetzt: Am 23. Juli wird das Provisorium in Betrieb genommen, am 24. August dann der ­modernisierte Laden an der Bernstrasse wiedereröffnet.

Das Provisorium wird aus Standardcontainern bestehen, die die Migros auch an andern Orten während Ladenumbauten verwendet. Als die Pläne mit dem Provisorium auf der Ribimatte bekannt geworden waren, hatte die Migros von Anfang an versprochen, das Gelände nach der Beanspruchung wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen und die Bäume zu schonen.

Die im Dezember aufgestellten Profile zum Baugesuch liessen dann allerdings anderes befürchten. Denn dass die Bäume, zwischen denen eine Profilstange stand, kaum mehr in der heutigen Grösse gepflanzt werden würden, musste befürchtet werden. Als Schattenspender sind diese aber sowohl für die ­Eltern wichtig, die mit ihren Kindern die Spielstrasse besuchen, wie auch für die Bewohner des ­Seniorenparks Sonnegg, die den Ausflug über die Langetenbrücke zum lauschigen Plätzchen schätzen.

Fläche bleibt gleich

In die Erneuerung ihres Ladens an der Bernstrasse investiert die Migros Aare 3,5 Millionen Franken. Dabei wird die Fläche von 1400 Quadratmetern nicht verändert, Abläufe werden aber verbessert und insbesondere Früchte, Gemüse und Brot einen prominenteren Platz erhalten. Die bediente Metzgerei wird auf­gewertet. Für ein Provisorium sprechen laut Migros Aare weniger Schmutz und mehr Sicherheit.

Die Modernisierung in Huttwil ist Teil eines Gesamtprojektes der Genossenschaft Migros Aare, von dem bis 2018 insgesamt über 40 Supermärkte betroffen sind. Das Gebiet der Genossenschaft erstreckt sich über die Kantone Bern, Solothurn und Aargau. (Langenthaler Tagblatt)