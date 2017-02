Kommt die Baustelle den Narren in die Quere?

Sie ist aktuell nur einspurig befahrbar, die St.-Urban-Strasse auf dem Teilabschnitt zwischen dem Coop-Tell und der Affenplatz-Überbauung. Die Einschränkung ist hinzunehmen, weil Werkleitungen saniert werden. Offiziell sollen die Arbeiten bis Ende April dauern. Doch bereits in etwas mehr als einer Woche, am 3. März, startet in Langenthal die Fasnacht.

Nicht nur der grosse Umzug am Sonntag, 5. März, sondern auch der Kinderumzug am Hirsmontag sollen via traditionelle Route abgewickelt werden. Das heisst: Beide Umzüge werden unter anderem über die Teilstrecke beim Spitalplatz, die aktuell mit Baustellenmaterial versperrt ist, geführt.

Fraglich ist indes, wie die tonnenschweren Umzugswagen am Fasnachtssonntag die verengte Stelle passieren sollen? Haben die Baustellenplaner etwa die Fasnacht vergessen?

Offensichtlich nicht: «Während der Fasnacht befindet sich im besagten Bereich keine Baustelle», lässt Beat Schöni, Fachbereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Langenthal, verlauten. Die Fasnachtsumzüge könnten den Strassenabschnitt deshalb «ohne Behinderungen durch die Bauarbeiten der Stadt respektive der Industriellen Betriebe Langenthal passieren». Zusätzliche Massnahmen seien keine notwendig.

«Die Bauarbeiten laufen gemäss Planung. Die Fasnacht wurde im Bauprogramm eingeplant und löst keine Mehrkosten aus», schreibt Beat Schöni. Den Unternehmern seien die Termine bekannt. So sollen die Bauarbeiten erst nach der Fasnacht wieder fortgesetzt werden. «Kleinere Arbeiten im Projektperimeter St.-Urban-Strasse beginnen frühestens wieder ab 8. März.»

Theaterbaustelle ist gesichert

Gebaut wird aktuell auch zwischen der Aarwangen- und der Jurastrasse: Hier läuft die Sanierung des Stadttheaters. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Baustelle die Fasnacht tangiert. Denn auch die Strassen rund ums Theater sind Teil der sonntäglichen Umzugsroute.

Je nach Wetter sind die Vorsprünge, Vorplätze und Trottoirs beim Theater ein beliebter Aufenthaltsbereich für zahlreiche Umzugsbesucher. Im Zusammenhang mit der laufenden Sanierung könnte die Baustelle jedoch eine Gefahr fürs Publikum darstellen.

Kein Bereich für Fasnächtler: Die Baustelle und Umgebung des Theaters. Bild: Thomas Peter

Absperrungen prägen jedoch bereits jetzt das Bild beim Stadttheater. Und daran soll sich auch während der Fasnacht nichts ändern. «Die Baustelle ist nach den Installationsvorschriften gesichert und abgeschlossen», versichert Stadtbaumeister Enrico Slongo. Das Betreten der Baustelle sei strengstens verboten.

Sollte sich dennoch ein Narr auf der Baustelle verirren, erfolge dies in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. Bei allfälligen Beschädigungen und/oder Verletzungen würde die betreffende Person auch entsprechend haften, lässt Enrico Slongo weiter wissen. (Langenthaler Tagblatt)