Künftig sollen fünf Sitze reichen

Von einem «grossen und wertvollen Projekt für die Gemeinde» spricht Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (SP). Ein gutes Jahr lang haben Gemeinderat und insbesondere das eingesetzte dreiköpfige Kernteam an einer Totalrevision der Roggwiler Gemeindeordnung aus dem Jahr 2005 gefeilt und getüftelt. Wurden Grundsatzfragen beraten und schliesslich Nägel mit Köpfen gemacht. Und so beinhaltete das neue Organisationsreglement der Gemeinde Roggwil, das heute in die öffentliche Mitwirkung kommt und per 1. Januar 2019 in Kraft treten soll, doch die eine oder andere wesentliche Neuerung. So soll insbesondere der heute siebenköpfige Ge­meinderat bereits bei den Wahlen im Herbst 2018 auf neu nur noch fünf Mitglieder verkleinert werden.

Unterschiedliche Pensen

Die Ratsgrösse sei eine der übergeordneten Grundsatzfragen gewesen, mit denen sich Kernteam und Gemeinderat befasst hätten, erklärt Finanzminister und Projektleiter Hanspeter von Flüe (parteilos/SP). Mit der Verkleinerung der Exekutive sollen nicht nur Schnittstellen zwischen den heute sieben Ressorts abgebaut werden. Vor allem könnten einhergehend mit einer Bereinigung der Aufgaben und der Ressorts die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche auch aufwandmässig aneinander angeglichen werden.

Heute seien die Pensen der Ratsmitglieder teilweise sehr unterschiedlich, verdeutlicht von Flüe. So fehle es insbesondere dem Sozialressort seit der ­Einführung der Kindes- und ­Erwachsenenschutzbehörden praktisch an einem Portefeuille, während etwa der Bereich Bau und Betriebe mit zahlreichen aktuellen Projekten in Roggwil sehr stark ausgelastet sei. Die heutigen Ressorts Soziales sowie Sport, Kultur und Freizeit sollen deshalb aufgehoben und in die verbleibenden Ressorts integriert werden.

Jedem Rat der gleiche Lohn

Der Finanzminister betont: «Die Verkleinerung des Gemeinderats soll keine Sparübung sein.» So werden gleichzeitig mit Inkrafttreten des neuen Organisationsreglements die Entschädigungen des Gemeinderats neu definiert. Die einfachen Ratsmitglieder sollen künftig alle gleich entschädigt werden, die Gesamtsumme soll sich dabei aber auch weiterhin auf jährlich 120 000 Franken belaufen. Die Sitzungsgelder werden aufgehoben, stattdessen soll zum neu vereinheitlichten Fixum eine ebenfalls einheitliche Spesenpauschale hinzukommen und beim Vizepräsidenten eine zusätzliche Entschädigung.

Die drei normalen Ratsmitglieder werden demnach in Zukunft mit je 18 000 Franken entschädigt, das Präsidium mit 44 000 Franken und das Vizepräsidium mit 22 000 Franken. Die Entschädigungen seien «sicher nicht fürstlich, aber angemessen», so von Flüe.

Parteien sind gefordert

Nach aussen hin dürfte die Verkleinerung des Gemeinderats sicher die grösste sichtbare Veränderung im Zusammenhang mit dem neuen Organisationsreglement darstellen. Weit mehr zu reden geben, da sind sich die drei Kernteammitglieder und Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard einig, dürfte im Rahmen der Mitwirkung jedoch der Vorschlag des Gemeinderats, die verbleibenden noch fünf Kommissionen künftig allesamt im Proporzverfahren durchs Volk wählen zu lassen.

Bis anhin wurden in Roggwil nur die Mitglieder der Bau- und Betriebskommission sowie der Bildungskommission an der Urne gewählt, die restlichen Kommissionen durch den Gemeinderat. Neu sollen nun also auch diejenigen der Präsidial-, der Finanz- sowie der Kommission für Sicherheit und Soziales vom Volk gewählt werden.

Der Gemeinderat verspreche sich davon eine Aktivierung des politischen Lebens im Dorf, zudem würden so die Parteien stärker eingebunden und der Volkswille deutlicher abgebildet, sagt von Flüe. Natürlich komme auf die Ortsparteien damit aber auch eine grosse Herausforderung zu. Denn an ihnen wird es sein, genügend Leute zu finden für die zu besetzenden Ämter.

Abstimmung im Dezember

Bereits am Dienstagabend ist das neue Organisationsreglement den Delegierten der Parteien vorgestellt worden. Diese hätten die Neuerungen gut aufgenommen, sagt Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard. Noch während der Mitwirkung findet am 13. Februar eine Informations­veranstaltung für die gesamte Bevölkerung statt. Zur Abstimmung kommen soll das neue Organisationsreglement nach Möglichkeit an der Gemeindeversammlung im Dezember dieses Jahres, sodass die Grundlagen für die Roggwiler Gemeindewahlen 2018 rechtzeitig gegeben sind.

(Berner Zeitung)