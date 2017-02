Langenthaler Stapi hofft auf mehr Geld

Der Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof und die Entlastung des Stadtzentrums vom wachsenden Verkehrsaufkommen bilden die Kernpunkte im dritten Agglomerationsprogramm der Stadt Langenthal, das derzeit vom Bund ­geprüft wird.

Neben dem Umbau der Bahnhofplätze und der Bahnhofunterführung sollen etwa auch die Verkehrsknoten an der Bützbergstrasse saniert, neue Hauptachsen für den motorisierten Individualverkehr definiert und die Sicherheit des Langsamverkehrs erhöht werden. Insgesamt fast 40 Millionen Franken kosten diese Massnahmen erster Priorität im Bereich Verkehr, die ab 2019 umgesetzt – und im Rahmen des ­Agglomerationsprogramms von Bund und Kanton mitfinanziert – werden sollen.

Bis anhin fliessen Bundesgelder an Agglomerationsprogramme jeweils aus dem Infrastrukturfonds. Geht es nach dem Willen von Bundesrat sowie einem Grossteil des Parlaments und der Parteien, wird dieser nun schon bald durch den neuen Fonds für die Nationalstrassen- und den Agglomerationsverkehr (NAF) abgelöst.

Für die Gemeinden sollte dies an sich keine Rolle spielen, könnte man meinen. Hauptsache, die Bundesgelder fliessen weiter. Befürworter des NAF sehen in diesem gegenüber dem heutigen In­frastrukturfonds allerdings auch Vorteile, was die Agglomerationsprogramme betrifft: Weil beim NAF jährlich rund 390 Millionen Franken fix für Agglomerationsprojekte im Bereich Verkehr vorgesehen wären. «Ja zum NAF», bläst in Inseraten des bernischen Ja-Komitees daher auch der Langenthaler Stadtpräsident Reto Müller (SP) ins Horn der Befürworter – obgleich seine Partei dem Fonds ablehnend gegenübersteht.

Würden denn mit einem Nein zum neuen Fonds Projekte wie der Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof tatsächlich gefährdet? Würde die Stadt ihr Bundesgeld – für die priorisierten Massnahmen des neuen Agglomerationsprogramms immerhin rund 13,5 Millionen Franken – aus dem In­frastrukturfonds nicht ebenso erhalten?

Der neue Fonds gebe den Gemeinden im Bereich der verkehrsbezogenen Projekte mehr Planungssicherheit, glaubt Müller. Zwar stehe nirgends geschrieben, dass ein Projekt wie der ESP Bahnhof nicht auch mit dem heutigen Infrastrukturfonds realisiert werden könne, räumt er ein. «Mit dem NAF wären aber grundsätzlich mehr Gelder für die ­Agglomerationsprojekte vorhanden.» Insofern erachte er es wie die meisten Gemeindeoberhäupter fast als seine Pflicht, den Fonds zu befürworten. (khl)