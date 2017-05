Mann bei Selbstunfall schwer verletzt

Am frühen Donnerstagnachmittag verlor ein Autolenker im Bereich der Verzweigung Butzimatt in Herzogenbuchsee die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in einer Kurve von der Strasse ab und prallte in eine Signalisationstafel. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug schliesslich im angrenzenden Waldstück auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 38-jährige Mann wurde beim Unfall schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr Buchsi-Oenz aus dem Auto geborgen werden. Nach der Erstbetreuung vor Ort durch ein Ambulanzteam wurde der Mann mit der Rega ins Spital geflogen.

Während der Rettungsarbeiten sowie der anschliessenden Unfallaufnahme musste der Verkehr auf der Zürichstrasse für rund zwei Stunden wechselseitig geführt werden. (nik/pkb)