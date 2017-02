Mit Mühe zum Sieg

Eishockey Der SC Langenthal gewinnt auch das dritte Spiel. Nach dem 3:1-Erfolg im gestrigen Heimspiel ist die Tür zum Halbfinal weit offen. In der Geschichte der NLB konnte nämlich noch niemand ein 0:3 in ein 4:3 wenden. Mehr...

Keiner ist als Head- oder Assistenzcoach so oft beim SC Langenthal an der Bande gestanden wie Jason O’Leary. Sein Vertrag läuft aus, darüber gross äussern will er sich nicht. Die Playoffs stünden im Fokus, sonst nichts. Mehr...