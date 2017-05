Mord in Thunstetten – Verteidiger plädiert auf Freispruch

Seit Dienstagmorgen steht ein heute 56-jähriger Mann vor Berner Obergericht. Der Serbe soll im Oktober 2013 in Thunstetten eine Praxisassistentin erstochen haben, um sie als Zeugin seines IV-Betrugs zu beseitigen. Die Vorinstanz hatte wegen Mordes eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren verhängt.

Im Mordprozess hat das Berner Obergericht am Dienstag einen Antrag der Verteidigung auf ein psychiatrisches Obergutachten abgelehnt. Ein zweites Gutachten zur Klärung einer Persönlichkeitsstörung des heute 56-jährigen Serben hielt das Obergericht - wie bereits die Vorinstanz - nicht für notwendig. Dies, nachdem am Morgen die Verfasserin eines Gutachtens des Forensisch-psychiatrischen Dienstes der Universität Bern vom Juli 2014 nochmals befragt worden war.

Die Gutachterin schloss vor Gericht «mit überwiegender Wahrscheinlichkeit» aus, dass beim Angeklagten ein «Wahnsystem» vorliege. Auch gebe es eine grosse Diskrepanz zwischen dem Auftreten des Angeklagten als «schwer dementem Mann» und seinen vorhandenen Fertigkeiten. Der Verteidiger kritisierte das Gutachten als «oberflächlich» und verlangte deshalb eine Zweitabklärung.

Angeklagter nicht mehr im Rollstuhl

Im Gegensatz zum Prozess vor rund einem Jahr am Regionalgericht Emmental-Oberaargau erschien der Angeklagte am Dienstag nicht mehr im Rollstuhl. Er betrat den Gerichtssaal selbständig, klagte jedoch bei der Befragung über Schmerzen und sagte mehrfach, dass es ihm nicht gut gehe.

Auf die Fragen des Gerichtspräsidenten antwortete er oft: «Ich weiss nicht», etwa wenn es um die Frage ging, wie er sich erkläre, dass man Blut des Opfers an seine Schuhen gefunden habe. Etwas ausführlichere Antworten gab er einzig, wenn es um seine Gesundheit ging. «Ich habe immer Angst und kann nicht schlafen.»

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Das Berner Obergericht hatte es am Dienstagmorgen abgelehnt, ein zweites psychiatrisches Gutachten zum Angeklagten einzuholen. In der Folge plädierte der Verteidiger, der das erstinstanzliche Urteil angefochten hatte, am Nachmittag erneut auf einen Freispruch.

Er gehe davon aus, dass sein Mandant «psychisch schwer krank» und deshalb zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig gewesen sei, sagte der amtliche Verteidiger. Die Tat erscheine «zu absurd und verrückt für ein normales Verhalten.»

Keinen Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten hat hingegen die Anklage. Das entsprechende Gutachten des Forensisch-psychiatrischen Dienstes der Universität Bern von Juli 2014 sei «schlüssig und nachvollziehbar».

Sowohl die Staatsanwältin wie die Privatkläger der Familie des Opfers hielten ihrerseits am Antrag auf Verurteilung wegen Mordes und einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren fest.

Das Berner Obergericht gibt sein Urteil am Donnerstag um 16.00 Uhr bekannt. (cla/sda)