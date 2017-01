Nächste Woche fahren die Bagger auf

Von einem wichtigen Moment sprach Fredy Miller, von einem Meilenstein gar Thomas Rufener. Der Direktor der Aare Seeland mobil (ASM) und der Verwaltungsratspräsident hatten zum Spatenstich für den Bau des ­neuen Buszentrums in Herzogenbuchsee eingeladen.

Selbst die Tatsache, dass die ASM in den – wie Rufener es ausdrückte – sauren Neophytenapfel beissen musste, konnte ihre Freude am Freitagvormittag nicht trüben.«Drei Jahre haben wir nach einem passenden Stück Land ­gesucht», erzählte Miller vor den zahlreich erschienenen Gästen.

Ursprünglich wollte die ASM in Bützberg bauen, was von den Dienstwegen her die beste Lösung gewesen wäre. Dort habe allerdings kein passendes Grundstück zum Verkauf gestanden, sagte Miller. Woraufhin man schliesslich 2012 im strategisch ebenfalls gut gelegenen Heimenhausenfeld fündig geworden sei.

«Kein wuchtiger Bau»

Die Bauarbeiten für das Buszentrum, das insgesamt rund 26 Millionen Franken kostet und für das im Frühjahr 2016 die Gesamtbaubewilligung erteilt worden war, können bereits nächste Woche beginnen.

Es wird dann zuerst der mit Neophyten befallene ­Boden abgetragen, für dessen Spezialentsorgung die ASM mit Mehrkosten von rund 180'000 Franken rechnet. Der Neubau mit einer Geschossfläche von insgesamt gut 6000 Quadratmetern wird rund 80 Meter lang und knapp 70 Meter breit. Dies bei einer Gebäudehöhe von über 11 Metern.

Trotzdem werde der Bau nicht dominant wirken und sich gut in die Umgebung einfügen, glaubt Fredy Miller. Dafür soll vor allem die leicht versetzte Bauweise sorgen. «Es wird kein wuchtiger Bau», so der ASM-Direktor. Das Projekt umfasst neben der Einstellhalle auch einen Verwaltungsteil, eine Werkstatt, eine Tankstelle sowie eine Waschstrasse.

Das neue Buszentrum, in dem die Standorte Wangen an der Aare, Langenthal und Herzogenbuchsee zusammengeführt werden, wird allen rund dreissig in den ­Regionen Oberaargau und Solothurn im Einsatz stehenden Fahrzeugen Platz bieten. Es ist zudem eine Reserve für zwölf Busse vorgesehen. So sollen künftig auch sechs Gelenkbusse untergebracht werden können.

Der Neubau soll 60 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten und spätestens im Dezember 2018 in Betrieb genommen werden. (Berner Zeitung)