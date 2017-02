Narrenfest mit Nuancen

Programm Herzogenbuchsee

«Weisch no» lautet das diesjährige Fasnachtsmotto in Buchsi. Die närrischen Tage werden am Freitag, 3. März, mit dem Kindermaskenball im Jugendhaus an der Thörigenstrasse eröffnet. Von 16.30 bis 18.30 Uhr geht hier die Party für den Buchser Fasnachtsnachwuchs über die Bühne.



Der Kindermaskenball kam im vergangenen Jahr erst im letzten Moment zustande, wurde aber sogleich zum Hit.

Wichtiger Bestandteil ist auch die Beizenfasnacht am Freitag- und Samstagabend. Dafür haben sich zahlreiche Cliquen und Guggen angemeldet.



Sie werden in den fasnächtlich dekorierten Lokalen zirkulieren. Geheimtipps für Beizenfasnachtbesucher sind auch das Warm-up in der Waggis-Bar am Donnerstag ab 20 Uhr, die Premiere der Schnitzelbankgruppe Glöön im Kornhaus am Freitag um 17.33 Uhr sowie die Uslumpete am Montagabend in Nini’s Gaststube und in der Treffpunkt-Bar.



Für den Fasnachtsumzug am Samstag, 4. März, werden insgesamt 17 Nummern gelistet. Der Umzug startet um 15.15 Uhr von der Mittelstrasse aus. Danach trifft man sich im Gemeindepark zum Guggenkonzert. pd