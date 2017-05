Sie ziehen sich aus der Politik zurück, weil Sie Rollen- und Interessenkonflikte verhindern möchten. Inwiefern kommt Ihnen Ihre berufliche Tätigkeit beim Politisieren in die Quere?

Rahel Lanz: Es gibt immer wieder Konfliktpunkte, insbesondere im Zusammenhang mit meiner Mitgliedschaft in der Volksschulkommission. Um es zu veranschaulichen, mache ich gleich ein Beispiel: Es könnte durchaus vorkommen, dass ich als Kommissionsmitglied an ein heikles Elterngespräch eingeladen werde und ich gleichzeitig als Beiständin des betroffenen Kindes am selben Gespräch teilnehmen muss. Ich würde also in zwei Rollen auftreten.

Das ist aus meiner Sicht eine unglückliche Situation. Ebenso wie es unglücklich ist, wenn ich als Mitarbeitende der Stadtverwaltung im Stadtrat über klassische Verwaltungsgeschäfte befinde – etwa über das neue Personalreglement. Ein sehr aktuelles Beispiel übrigens.

Ihre Stelle bei den Sozialen Diensten haben Sie letzten August angetreten. Konnten Sie diese Konflikte denn nicht vorhersehen?

Vor Arbeitsbeginn liess ich beim städtischen Rechtsdienst abklären, ob die politischen Engagements und die berufliche Tätigkeit miteinander vereinbar sind. Es hiess, solange ich nicht in der Sozialkommission vertreten sei, ergäben sich aus rechtlicher Sicht überhaupt keine Probleme. Im Alltagsgeschäft haben sich die Rollen- und Interessenkonflikte dann aber doch nach und nach abgezeichnet.

Es gab also nicht einen bestimmten Vorfall, der Sie unvermittelt ereilt hätte und aufgrund dessen Sie nun ihre Konsequenzen ziehen.

Nein, gar nicht. Es war vielmehr ein Prozess. So habe ich in den letzten Monaten beispielsweise immer mehr Dossiers von Fällen übernommen. Meine Erkenntnis kam also eher verzögert.

Ihre Erkenntnis?

Ja, eindeutig meine. Niemand hat mich dazu gedrängt, diesen Schritt zu tun – weder das Sozialamt noch die Stadtverwaltung generell oder jemand anderes. Ich gebe aber zu, dass mir der Rückzug aus der Politik nicht leichtfällt und mich die Situation auch ein wenig wehmütig macht.

Wehmut verspüren auch andere. Allen voran ihre Parteikollegen. Die EVP Langenthal verkündete den Rückzug von Rahel Lanz «mit grossem Bedauern». Sie werden auch parteiübergreifend sehr geschätzt. Hätten Sie Ihren Verbleib in der Politik nicht irgendwie deichseln können. Etwa durch den Abtausch einer Kommission?

Das habe ich mir zunächst auch noch überlegt. Aber in mir ist eine grundsätzliche Haltung gereift: Verwaltungsangestellte sein und gleichzeitig in der Politik tätig sein – das geht einfach nicht. Es ist nicht korrekt.

Den einen Konfliktpunkt mit dem Personalreglement habe ich ja bereits genannt. Aber es gibt noch einige mehr. Man kann sich beispielsweise fragen: Kann ich als städtische Sozialarbeiterin unvoreingenommen über Anträge oder Vorstösse befinden, die soziale Themen betreffen?

Eine rhetorische Frage, durchaus. Ihnen ist der Beruf zurzeit also wichtiger als die Lokal­politik?

Momentan geht der Job klar vor. Ich bin mit meiner Arbeitsstelle bei der Stadt sehr zufrieden. Ich wohne in Langenthal, also ist der Arbeitsweg kurz. Für mich stimmt die Situation so.

Nun können Sie sich halt nicht mehr direkt in die Politik einbringen, so, wie Sie das in den letzten viereinhalb Jahren als Stadträtin getan haben.

Ich kann ein Anliegen aber nach wie vor über meine Parteikolleginnen und -kollegen im Stadtrat einbringen. Erfahrungsgemäss sind diese froh, wenn sie auf aktuelle Themen aufmerksam gemacht werden. Das war bei mir als Stadträtin nicht anders.

Als Sie 2013 den Sprung ins Parlament schafften, waren Sie 21 Jahre jung. Und noch heute sind Sie Langenthals jüngste Stadträtin. Hatten Sie je Schwierigkeiten, sich bei den gestandenen Politikern Gehör zu verschaffen?

Wenn Sie meinen, dass ich aufgrund meines Alters irgendwie verniedlicht worden wäre, so kann ich Sie beruhigen. Das war nicht der Fall. Ernst genommen zu werden hat für mich mit der Art zu tun, wie man auftritt. Es ist eine Frage der inneren Überzeugungen und wie man diese rüberbringen kann. Es entspricht halt grundsätzlich nicht meinem Naturell, bloss wegen meines Alters zurückzustehen.

Zurückgestanden sind Sie im Stadtrat zwar nicht. Ihren Namen kann man aber trotzdem mit nur vier parlamentarischen Vorstössen in Verbindung bringen. Das sind nicht gerade viele.

Für mich persönlich gilt: Qualität vor Quantität. Ich setze lieber insgesamt ein bisschen weniger in Gang. Dafür stehe ich dort, wo ich mich mitengagiere, voll dahinter und bringe mich ein. Hinzu kommt, dass ich bis vor einem Jahr Vollzeit studiert und nebenbei noch gearbeitet habe. Dadurch war ich ziemlich ausgelastet. Andernfalls hätte ich in politischer Hinsicht vielleicht mehr angerissen.

Wer weiss: Vielleicht tun Sie das zu einem späteren Zeitpunkt – wenn Sie wieder in die Lokalpolitik einsteigen.

(schmunzelt) Ich möchte das zurzeit jedenfalls nicht ausschliessen.

(Berner Zeitung)