Oberaargau: So viele Ausländer leben unter uns

Deutschland, Italien und Portugal: Aus diesen Ländern stammen die meisten ausländischen Mitbürger, die sich im Oberaargau niedergelassen haben. Unter den zehn bestvertretenen Nationen im Verwaltungskreis sind die meisten osteuropäisch.

Das zeigen die Zahlen, welche die Gemeinden per Ende Jahr dem Bund übermittelt haben. Anschliessend werden sie derzeit nun aufbereitet, geprüft und ins Verhältnis zu anderen Daten gesetzt.

Mitte Jahr werden die Daten schliesslich durch das Amt für Statistik veröffentlicht. Erst dann wird auch ein detaillierter Vergleich unter allen 46 Oberaargauer Gemeinden möglich sein, der zwischen den Angaben der kleinen Gemeinden am Berg und in den Hügeln und jenen der Zentrumsgemeinden in den Ebenen unterscheidet.

Blick auf die Subzentren

Was heute im Grundsatz für die Hauptorte der vier Subregionen gilt, dürfte auch für den Rest des Oberaargaus nicht verkehrt sein: Der Ausländeranteil liegt zwischen 12 und knapp 24 Prozent.

Auffallend ist, dass dieser Anteil im Norden des Oberaargaus höher liegt als im Süden: Niederbipp weist als Zentrumsgemeinde des Bipperamts mit 23,9 Prozent am den grössten Anteil an Auswärtigen aus, während Huttwil per Ende 2016 bei 12 Prozent lag – und damit deutlich tiefer als die drei anderen Sub­zentren.

Allerdings sind auch Mobilität und Wachstum entlang der Autobahn als Hauptverkehrsachse bekanntlich am höchsten, was diese grosse Differenz zumindest teilweise erklären könnte. Doch auch mehr als jede fünfte Person, die in Langenthal wohnt, weist im Pass eine Herkunft aus, die ausserhalb der Schweiz liegt.

Nicht mehr Ausländer als Schweizer

Eine andere Erkenntnis: In den letzten Jahren lag der Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern aus anderen Ländern im tiefen einstelligen Prozentbereich. Damit war die Zuwanderung von Ausländern im Oberaargau nicht höher als jener von Schweizern, die sich neu im Verwaltungskreis niedergelassen haben.

(Langenthaler Tagblatt)