Obergericht gegen Zweitgutachten im Mordfall Thunstetten

Thunstetten Seine DNA am Tatmesser, ihr Blut an seinen Schuhen oder seine Fährte, die ein Spürhund aufnahm: Die Indizien überführen den 56-jährigen Serben. Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau schickt ihn für den Mord an der Praxisassistentin 20 Jahre ins Gefängnis. Mehr...

Von Chantal Desbiolles 21.04.2016