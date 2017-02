Reden, ­Wahlen und Gesang

Es waren keine reinen Sachgeschäfte, die der Stadtrat am Montagabend zu behandeln hatte. Ausschliesslich Wahlen standen an dieser ersten Sitzung der im Herbst neu gewählten Legislative an. Neben der Wahl von Ruth Trachsel (EVP) zur Präsidentin (Ausgabe vom Dienstag) galt es auch das restliche Ratsbüro neu zu besetzen.

Das Vizepräsidium fällt 2017 turnusgemäss der FDP/JLL-Fraktion zu und wird von Urs Zurlinden bekleidet. Der FDP-Stadtrat gehört dem Parlament seit 2009 an und wird dieses in einem Jahr somit aller Voraussicht nach präsidieren. Als Stimmenzähler ins Ratsbüro gewählt wurden Lars Schlapbach (SVP) und Samuel Köhli (SP).

Auch 46 Kommissionssitze mussten besetzt werden. Präsident der Geschäftsprüfungskommission für die Jahre 2017 und 2018 ist Patrick Freudiger (SVP); das Vizepräsidium übernimmt Pascal Dietrich (FDP).

Beatrice Greber (SP), die die Sitzung als amtsältestes Mitglied eröffnen durfte, erinnerte ihre Kollegen an das Vertrauen, das die Wähler und Wählerinnen ins Parlament stecken würden. Dieses müsse deshalb achtsam sein auch auf schwache und leise Stimmen und miteinander, nicht gegeneinander arbeiten, sagte sie in ihrer Ansprache.

Auch Ruth Trachsel plädierte für ein konstruktives Miteinander: Das Parlament müsse Meinungen bilden, Kompromisse schliessen, den Konsens suchen und Lösungen finden. Passend überraschte die neue Stadtratspräsidentin ihre Kolleginnen und Kollegen mit einer Konzerteinlage des A-cappella-Quartetts Vierklang, dem auch Neo-Stadtrat Daniel Bösiger (SVP) angehört.

Geschäftsprüfungskommission: Patrick Freudiger (SVP, Präsident), Pascal Dietrich (FDP, Vize), Daniel Bösiger (SVP), Roland Loser (SP), Bernhard Marti (SP), Ruth Trachsel (EVP), Beatrice Lüthi (FDP).

Bau- und Planungskommission: Reto Müller (Stadtpräsident SP, von Amtes wegen), Stefan Grossenbacher (SVP), Roland Sommer (SVP), Gerhard Käser (SP), Simon Lüdi (SP), Roland Bader (FDP), Michael Schär (FDP). Fachexperten (durch den Gemeinderat gewählt): Yvonne Rudolf, Fritz Schär.

Finanzkommission: Roberto Di Nino (Gemeinderat SVP, von Amtes wegen), Ralph Burlon (SVP), Paul-Arthur Bayard (SP), Emanuel Tardent (GL), Jürg Schenk (EVP), Lukas Bissegger (JLL), Christoph Lan­dolt (FDP).

Sozialkommission: Michael Witschi (Gemeinderat FDP, von Amtes wegen), Andrea Schütz (SVP), Sascha Marc Burkhard (SP), Claudia Beatrix Horisberger (SP), Renate Niklaus-Lanz (GLP), Eliane Lehmann-Josi (EVP), Leonie Eyer (JLL).

Kommission für öffentliche Sicherheit:Markus Gfeller (Gemeinderat FDP, von Amtes wegen), Olivier Grossenbacher (SVP), Albert Schaller (SVP), Therese Grädel-Fankhauser (SP), Stefan Grütter (SP), Serge Wüthrich (GL), Michael Sigrist (EVP), Daniel Schick (FDP), André Sommer (FDP).

Volksschulkommission: Matthias Wüthrich (Gemeinderat GL, von Amtes wegen), Janosch Fankhauser (SVP), Corinna Grossenbacher-Conrad (SVP), Sandro Baumgartner (SP), Silvia Roth-Burkhalter (SP), Priska Walser-Mosberger (SP), Rahel Lanz (EVP), Stefanie Barben-Kohler (FDP), Franziska Zaugg-Streuli (FDP). (khl)