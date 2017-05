Scheidegg gelingt eine «Ziellandung»

Bereits Ende vergangenen Jahres hatten 72 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Zimmer im neuen Haupthaus des Alterszentrums Scheidegg beziehen können. «Der Umzug verlief reibungslos», erzählt Hubert Schibli, seit April 2010 Geschäftsführer.

Die Bettenbelegung liegt bei 100 Prozent. Abgeschlossen wurde der Rück- und Neubau wie geplant aber erst im März mit der Fertigstellung der 23 Alterswohnungen mit Dienstleistungen. «Wir konnten unseren Fahrplan einhalten», sagt Schibli. Im Nebenhaus, das bis zum Umzug der Bewohner ins Hauptgebäude als Provisorium gedient hatte, sind mittlerweile die meisten Wohnungen vergeben. Nur gerade vier sind noch frei.

«Sehr zufrieden»

Die Arbeiten für das neue Alterszentrum hatten im Oktober 2013 begonnen und dauerten folglich mehr als dreieinhalb Jahre. «Eine lange Zeit mit vielen Sitzungen», resümiert Schibli. Die Arbeiten seien allerdings alle ohne Probleme verlaufen. Und das Ergebnis könne sich sehen lassen: «Ich bin sehr zufrieden. Es ist ein grosses Haus, das aber gut in die Gegend passt.»

Ausserdem konnte das Budget von etwa 30 Millionen Franken eingehalten werden. «Wir haben eine Ziellandung erreicht», freut sich der Geschäftsführer. «Jetzt sind wir froh, dass wir wieder zum Normalzustand zurückkehren können.» Auch für das Personal sei die lange Bauzeit nicht immer einfach gewesen.

Rundgang und Marktstände

Vom Ergebnis kann sich die Bevölkerung am Wochenende selbst überzeugen. Nach der offiziellen Einweihung mit geladenen Gästen am Freitag lädt das Alterszentrum am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. Beim Fest auf dem Scheideggareal warten unter anderem ein Rundgang, eine Örgeligruppe sowie Marktstände auf die Besucher. Am Sonntag um 10 Uhr findet zudem ein Gottesdienst statt.

Tag der offenen Tür:Samstag, 20. Mai, 10 bis 16 Uhr. (swl)