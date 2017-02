Schränzer machen Pause, aber geben nicht auf

Immer wieder hatten die Buchsi Schränzer in den vergangenen zehn Jahren mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Bei ihrer Abschiedstournee voriges Jahr waren gerade mal fünf Schränzer am Start gewesen.

So viele Mitglieder zählt die Gruppe auch Stand heute noch. «Viel zu wenig, um in einem Umzug zu glänzen, viel zu wenig, um eine andere Gugge zu übertönen, viel zu wenig, um auf einer Bühne was ­herzumachen», teilt die traditionsreiche Gugge, die 1985 gegründet worden ist, auf ihrer Website mit.

Sie hat sich deshalb jetzt wie angekündigt eine Auszeit genommen und wird bei der diesjährigen Ausgabe der Buchser Fasnacht nicht mit dabei sein. Wie lange die Pause genau dauern wird, ist laut Michael Christen noch völlig offen.

Der 36-Jährige, der letzten Frühling Samuel Schalbetter als Vereinspräsident abgelöst hat, betont, dass der Verein aber nicht aufgelöst worden sei, und verweist auf die Hauptversammlung vom kommenden April. «An dieser wollen wir einen Masterplan aufstellen und genau festlegen, wie viel Zeit wir uns geben.»

Bald als Kleinformation?

Neben der Option, mit den Schränzern irgendwann wieder als Gugge weiterzufahren, sei mittlerweile auch eine Zukunft als Kleinformation denkbar, sagt Christen. Über diese Alternative war bei den Schränzern, die zu ihren besten Zeiten gut vierzig Mitglieder zählten, auch schon früher diskutiert worden. Zuvor aber wollte die Gugge nichts unversucht lassen, um doch noch annähernd zu alter Grösse zurückzufinden.

Weshalb sie unter anderem bei der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft anklopfte und zuletzt auch mit den Extrem-Gurglern unterwegs war (wir berichteten). Mit dem Ausflug nach Langenthal, erzählt Michael Christen, hätten die Schränzer vor allem die Absicht verfolgt, die jungen Buchser zurückzugewinnen. Viele von diesen seien nämlich in den vergangenen Jahren in die Guggen «hinter dem Wald» abgewandert.

Der Vereinspräsident würde es auch begrüssen, wenn die Fasnacht in Herzogenbuchsee um eine Woche verschoben werden könnte und nicht mehr gleichzeitig mit jener in Langenthal stattfinden würde. Denn Christen weiss: Sollten sich nicht mehr genügend Mitglieder finden lassen, könnte vielleicht bald auch eine Auflösung der Buchsi Schränzer zum Thema werden.

Was die Absichten der neu formierten Interessengemeinschaft betrifft (siehe Haupttext), ist er vorsichtig optimistisch. «Wenn sie es schafft, der Fasnacht neues Leben einzuhauchen, braucht es dennoch zwei bis drei Jahre Zeit, bis wir als Gugge davon profitieren können.» (Langenthaler Tagblatt)