Spitex will neues Zuhause beziehen

Spitex will Gemeinden einbinden

Gegründet und im Handelsregister eingetragen wurde sie bereits vorigen Sommer: die neue Spitex-Genossenschaft Ober­aargau Land. Diese ist aus dem Zusammenschluss der beiden Spitex-Vereine Buchsi-Oenz und Aarwangen-Schwarzhäu­sern-Bannwil hervorgegangen.



Doch obwohl noch im September ein positiver Grundsatzentscheid gefällt worden war, folgte die eigentliche Abstimmung über die Genossenschaftsgründung erst letzten Monat an den gleichzeitig durchgeführten Hauptversammlungen in Herzogenbuchsee und Aarwangen. Beiderorts sprachen sich die Versammlungen einstimmig zugunsten ei­ner Fusion aus.



Ganz zur Freude von Bernhard Lippuner, dem ersten Präsidenten der neuen Genossenschaft. «Ich bin fest davon überzeugt, dass es der richtige Schritt war.» So sehe sich die Spitex in den kommenden Jahren einer steigenden Nachfrage nach Pflegedienstleistungen gegenüber.



«Hierfür müssen wir gewappnet sein.» Auch gehe es darum, die nötige Ausbildung bereitzustellen. «Dies geht in einem kleinen Betrieb kaum.» Weshalb beide Vereine nun auch die Nähe zu­einander gesucht hätten.



Dabei habe man sich ganz bewusst für die Form der Genossenschaft entschieden. Sie bringe unter anderem den Vorteil, dass jederzeit weitere Gemeinden und andere Partner integriert werden könnten. Angedacht sei, dass vor allem die Gemeinden als Genossenschafter an Bord geholt werden. «Wir wollen noch in diesem Jahr auf sie zugehen und hoffen, sie von den Vorteilen überzeugen zu können», sagt Lippuner.



Als Genossenschafter, meint er, wären diese nicht nur besser informiert, sie hätten auch die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Es sollen Anteilscheine von je 300 Franken gezeichnet werden können.



Dem Verwaltungsrat gehören neben Bernhard Lippuner auch Kurt Krieger (Vize, Aarwangen), Kathrin Cattaneo, Christoph Fankhauser (beide Herzogenbuchsee) und Martin Sommer (Oberönz) an. Den Posten des Sekretärs hat Pierre Bürki aus Buchsi übernommen. Er ist auch Geschäftsführer.