Sprechen hier zwei Gemeinde- oder Stadtpräsidenten?

«Landstadt statt Land» lautet der Titel der Serie, mit der die BZ Langenthaler Tagblatt in ­diesem Jahr auslotete, wie sich Huttwil entwickelt und entwickeln soll. Ist Huttwil für Sie nun Stadt oder Land? Hansjörg Muralt: Huttwil ist ein Städtchen – oder ein Zentrum auf dem Land, wie der Slogan der Gemeinde seit einiger Zeit lautet. Mit knapp 5000 Einwohnern ­wäre es sicher übertrieben, von Stadt zu sprechen.

Wie sieht das der zukünftige «Stadtpräsident»? Walter Rohrbach: Ich sehe es ähnlich wie Hansjörg Muralt: Wir sind immer noch auf dem Land. Gleichwohl unterscheiden wir uns von unseren Nachbardörfern. Wir sind deshalb auch aufgerufen, unseren städtischen Charakter zu pflegen und uns von den bäuerlichen Nachbardörfern abzuheben. Wir werden von aussen anders wahrgenommen und wollen es auch sein.

Wobei die Entwicklung gerade kleiner Städte immer auch Richtung Verdorfung gehen kann. Hansjörg Muralt, wurde Huttwil in ihren acht Amtsjahren als ­Gemeindepräsident mehr Dorf oder mehr Stadt? Muralt: Über die ganze Zeit ist das schwierig zu entscheiden. Doch in den letzten Jahren ging die Entwicklung mit der grossen Bautätigkeit ganz bestimmt in Richtung Stadt. Nicht zuletzt ist die Bevölkerungszahl nach Stillstand und zum Teil sogar leichtem Rückgang erstmals wieder leicht gewachsen. Das zeigt doch, dass wir unser Bevölkerungsziel, 5000 Einwohner, demnächst erreichen sollten.

Welche Entwicklung erwarten Sie, Herr Rohrbach, in den nächsten Jahren? Rohrbach: Das Wohnungswachstum der letzten Jahre werden wir zuerst einmal verkraften müssen. Denn die vielen Wohnungen sind bald einmal gebaut. Doch mit Bewohnern gefüllt werden müssen sie zuerst noch, indem sie verkauft oder vermietet werden.

Ihr grosses Projekt, nicht als Gemeindepräsident, sondern als Geschäftsführer des Verkehrsvereins Pro Regio, geht aber eher Richtung Land: der Eiszeit- und Mammutpark. Rohrbach: Das sehe ich überhaupt nicht so: Ein Museum dieser Grössenordnung, mit Kosten von 13 bis 22 Millionen Franken und 250 000 bis 400 000 Besuchern pro Jahr, von denen wir ausgehen, ist doch etwas Städtisches. Wenn es dazu mit den ­ergänzenden Aussenstandorten das Land mit einbindet: umso besser für ein Zentrum auf dem Land.

Neu gestaltet präsentiert sich Huttwil um den Bahnhof. Das ist eindeutig Stadt, auch wenn die Architekten betonen, lokale Bautraditionen aufgenommen zu haben. Das Gebäude gefällt nicht allen – wie gefällt es ­Ihnen? Muralt: Der Bahnhof ist neu, und wie an vieles Neue müssen sich die Huttwilerinnen und Huttwiler zuerst an ihn gewöhnen. Das haben die meisten inzwischen getan. Denen, die ihn kritisierten, zeigte ich jeweils auf, was die ursprüngliche Absicht der BLS gewesen war: kein Aufnahmegebäude, bloss ein Billettautomat und gläserne Warteräume. Ich bin überzeugt, dass es sich gelohnt hat, für diesen Bahnhof zu kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass er schon bald unter Denkmalschutz steht, als Zeichen für unsere Zeit.

Der alte städtische Kern von Huttwil liegt dagegen rund um den Brunnenplatz. Es ist unbestritten, dass das alte Städtchen Impulse braucht, um sich gegen das Bahnhofgebiet behaupten zu können. Welche? Rohrbach: Es braucht vor allem die Einsicht der Bewohner, dass das, was jahrzehntelang genügte, eine Anpassung an das geänderte Kundenverhalten nötig hat. Mit der nächsten Sommer geplanten Versuchsphase mit der Begegnungszone wollen wir austesten, was gefragt ist. Im Brunnenplatz und im alten Ortskern sehe ich vor allem einen Ort für das Ursprüngliche, Traditionelle, das sich bewusst als Gegenpol und Ergänzung zum Modernen und Geschäftigen rund um den Bahnhof positioniert. Es muss uns gelingen, das dort zu konzentrieren und ihm auch das nötige Umfeld zu schaffen.

Walter Rohrbach hat in diesem Zusammenhang die Idee eines kleingewerblichen Kaufhauses im Stadthaus zur Diskussion gestellt. Sie, Hansjörg Muralt, sind einer der angesprochenen ­Detaillisten. Was halten Sie von dieser Idee? Muralt: Ich bin skeptisch. Zentral für den Detailhandel sind die Parkplätze in der Nähe der Geschäfte. Dann sollten sie hier auf dem Land auch nicht in einem allzu engen Parkhaus sein. Der Coop oder das Postzentrum spüren das. Rund ums Städtchen sind Parkplätze in genügender Zahl gar nicht möglich, dafür braucht es eine gewisse Fläche. Mit der geplanten Einführung von Tempo 30 auf der Marktgasse und der Bahnhofstrasse haben wir bereits eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Ich bin froh, dass wir den Detailhandel davon überzeugen konnten, denn nur so sind unverändert viele Längsparkplätze möglich.

Mir gefällt die Vision vom Kaufhaus besonders, weil sie auf der Tradition dieses Hauses aufbaut: Das Stadthaus war ursprünglich das Zentrum des Marktes – der Name «Kaufhaus» ist denn auch früher belegt als «Stadthaus». Tradition allein reicht aber nicht. Walter Rohrbach: Warum braucht es dieses Kaufhaus? Rohrbach: Weil Einkaufen heute auch ein Erlebnis unter einem Dach bieten soll. Wie ist das besser möglich, als an einem Ort, wo sich traditionelles Handwerk unter einem Dach findet. Es befruchtet sich nicht nur gegenseitig, das Haus kann auch Personalengpässe überbrücken, mit denen Einzelkämpfer sich konfrontiert sehen. Es spart damit auch Kosten. Nicht zuletzt würde Huttwil damit etwas Einzigartiges schaffen, das es nirgends mehr gibt, das auf unser Städtchen neugierig macht und damit die Besucher anlockt, die wir brauchen.

Es gibt ein Buch aus dem Jahr 2010 zum neuen Verwaltungskreis Oberaargau, in dem die Gemeindepräsidenten ihre Vision fürs Jahr 2035 entwerfen mussten. Hansjörg Muralt schrieb dort, die Fusion von Huttwil und Wyssachen sei abgeschlossen. Sie ist jedoch 2010 gescheitert – und zwar nicht am Widerstand aus Wyssachen, sondern an Huttwil. Damit hat das Zentrum – die Stadt – seine Verantwortung gegenüber seiner Region – dem Land – nicht wahrgenommen. Kein gutes Omen für fusionswillige Nachbarn. Muralt: In Huttwil hat niemand etwas gegen unsere Nachbarn. Gescheitert ist die Fusion denn auch an den Finanzen. Ich erachtete es damals als meine Pflicht, transparent darüber zu informieren, dass im Fall einer Fusion in Huttwil eine Steuererhöhung drohen könnte. Das wollte die Mehrheit nicht akzeptieren. Fusionsbefürworter gibt es in Huttwil durchaus, doch diese blieben an der entscheidenden Gemeindeversammlung stumm. Für mich ist deshalb vor allem der Kanton in der Pflicht, wenn er Fusionen fördern will, und nicht so sehr Huttwil.

Das kann aber nicht darüber hinweghelfen, dass die Situation seither in der Region Huttwil schwierig ist, weil das Zentrum einmal Nein gesagt hat. Walter Rohrbach, Sie bezeichnen sich als Eventtyp. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Nachbarn zusammenzuführen und damit Vorbehalte abzubauen? Rohrbach: Ich bin mit Hansjörg Muralt einig, dass wir das nicht über den Zaun brechen können und vor allem der Kanton an den Bedingungen arbeiten muss, die er für Fusionen schafft. Ich bin zudem der Überzeugung, dass unsere Bevölkerung die Fusionsfrage ohne Vorbehalte angehen wird, wenn sie sich neu stellen sollte. Der Anstoss darf aber nicht von uns kommen, sondern muss von den Nachbarn ausgehen.

Muralt: Mit der Arbeit in der neuen Subregion Süd des Oberaargaus haben wir zudem in diesem Jahr eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn geschaffen. Im Rahmen dieser offenen Gespräche würde ein Fusionswunsch sicher an uns herangetragen. Gegenwärtig stelle ich aber kein Bedürfnis dafür fest. Unsere Nachbarn kommen dank der Zusammenarbeit mit uns eigenständig gut über die Runden.

Hansjörg Muralt sprach in seiner Vision im Buch über den Verwaltungskreis auch darüber, dass Huttwil durch weitere Zusammenschlüsse 10 000 Einwohner erreichen könnte – heute statistisch die Marke für eine Stadt. Die Verfasser der Stadtanalyse vom Netzwerk Altstadt sprechen ebenfalls von 10 000 möglichen Einwohnern – allerdings durch Verdichtung der Siedlung im Talkessel – auch das eine Verstädterung. Wie stehen Sie einer solchen Entwicklung gegenüber, die ja auch den Raumplanungszielen des Bundes entspricht? Muralt: Die nächsten Jahre werden uns dazu einen Fingerzeig geben: Wenn sich die neuen Wohnungen rasch und problemlos mit neuen Bewohnern füllen, rückt vielleicht nicht gerade die statistische moderne Stadt, aber doch ein kräftigeres Wachstum in den Bereich des Möglichen.

Rohrbach: Genau! Kommt es hingegen zu grösseren Leerständen, macht es keinen Sinn, eine Entwicklung zu forcieren, die nicht nur von uns allein abhängig ist. Denn hier spielt auch die Entwicklung in den Agglomerationen hinein: Kann dort weiterhin genug Wohnraum geschaffen werden, wird starkes Wachstum auch dort stattfinden. Wird das Angebot hingegen dort knapp, wird es zu uns überschwappen.

Muralt: In diesem Zusammenhang wird auch viel davon abhängig sein, ob es uns gelingt, den öffentlichen Verkehr von Huttwil in die Zentren zu verbessern.

Eine Verbesserung auf hohem Niveau – von Huttwil aus ist man bereits heute schnell überall. «Zentral abgelegen» ist denn auch eine beliebte Umschreibung für die Lage des Städtchens. Muralt: Das stimmt natürlich. Doch gerade in Richtung Bern kämpfen wir seit Jahren für Direktverbindungen ohne langen Aufenthalt in Langenthal und mit Halt in Bern-Wankdorf wenigstens am Morgen und am Feierabend. Davon würde nicht nur Huttwil profitieren, sondern auch Langenthal.

In Bern gibt die Migros der Stadt voraussichtlich ihre Markthalle zurück. Auch für Huttwil regte das Netzwerk Altstadt an, auf den Grossverteiler zuzugehen, um ihn dazu zu bewegen, näher an den alten Stadtkern zu rücken, um die Kundenfrequenzen dorthin zu lenken. Hansjörg Muralt äusserte sich bisher skeptisch zu einer Kontaktaufnahme mit der Migros. Wie sieht das sein Nachfolger? Rohrbach: Bevor wir auf die Migros zugehen können, müsste Huttwil ein klareres Projekt haben als die vage Vision des Netzwerks Altstadt. Ich bin mit Hansjörg Muralt einig, dass sich ­Gespräche zum gegenwärtigen ­Zeitpunkt nicht lohnen.

Muralt: Meine Skepsis gründete vor allem auf den aktuellen Plänen der Migros, über die der Gemeinderat damals bereits im Bild war: Sie will ihren heutigen Supermarkt an der Bernstrasse modernisieren. Zudem liegt dieser in Huttwil immer noch im Zentrum. Er ergänzt den modernen Pol beim Bahnhof und befindet sich nicht an der Peripherie, wo er die Kunden aus der Ortschaft abziehen würde. Hier kann der Gemeinderat der Entwicklung ihren Lauf lassen, ohne dass Huttwil Schaden nimmt.

Und wenn Sie wünschen könnten, Herr Muralt? Wenn Sie nun von der Politbühne abtreten: Wohin soll sich Huttwil in den nächsten Jahren entwickeln? Muralt: Ich hoffe auf ein moderates Wachstum, das die Gemeinde und auch die Bewohner verkraften können.

