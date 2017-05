Touristiker müssen sich noch gedulden

Die weiteren Geschäfte

Nicht bestritten waren an der Delegiertenversammlung der Region Oberaargau in der Wiedlisbacher Froburg die übrigen Geschäfte. Die Jahresrechnung der Region schliesst bei einem Umsatz von 1,4 Millionen Franken mit einem Gewinn von 126 000 Franken ab – budgetiert war ein kleiner Verlust von 14 000 Franken. Die massive Besserstellung resultiert vor allem aus Kantonssubventionen von 113 000 Franken im Zusammenhang mit der ökologischen Qualitätsvernetzung, die rückwirkend ausbezahlt worden waren. Diese Mittel werden nun dafür eingesetzt, den Angestellten der Region die Nachteile auszugleichen, die ihnen durch den Primatwechsel in der Pensionskasse der Stadt Langenthal entstehen. Dieser ist die Region angeschlossen. Die Versammlung stimmte dem Nachkredit zu. Aus der Arbeitsgruppe Abbau, Deponie und Transporte wird eine Kommission. Der Vorstand begründete die Verselbstständigung mit der wachsenden Bedeutung des Themas. Zudem sei dieser Bereich in der Regionalentwicklung nicht mehr am richtigen Ort. Reine Formsache war die Ergänzung des Vorstandes. Dass die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten der Zentrumsgemeinden Langenthal, Herzogenbuchsee, Huttwil und Niederbipp diesem angehören, steht in den Statuten. Das sind in Langenthal neu Reto Müller (SP), in Huttwil Walter Rohrbach (BDP), in Niederbipp Sybille Schönmann (SVP). Präsidentin Charlotte Ruf konnte den Delegierten den neuen Stellvertreter des Geschäftsführers, Elias Maier, vorstellen. jr