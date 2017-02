Und jetzt sogar Präsidentin

Eine Frau der grossen Worte ist Ruth Trachsel nicht. Ihre Antworten sind knapp und besonnen. Die Zurückhaltung gross, aber sicher nicht unsympathisch. Auch im Parlament war die EVP-Stadträtin in den letzten Jahren keine auffällige Erscheinung. Nur wenige Vorstösse gingen auf ihr Konto. Neue Ansichtskarten für die Stadt hat sie etwa gefordert. Und eine Verbesserung der Parkplatzsituation bei der Haslipraxis.

Aber auch der mittler­weile in der Stadtverfassung verankerte Volksvorschlag geht unter anderem auf das Konto von Ruth Trachsel zurück. Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, zuletzt als deren Präsidentin, hat sie auch hinter den Kulissen gewirkt. So sah man die 59-Jährige regelmässig am Mi­krofon, um die Informationen der Kommission weiterzuleiten, oder als Fraktionssprecherin.

Lieber als im Stadtratssaal habe sie sich jedoch in den fraktionsinternen Diskussionen geäussert und ihre Meinung auf diesem Weg eingebracht. Seit Montagabend ist die Rolle von Ruth Trachsel im Parlament aber eine andere. Die Ratskollegen haben sie zu ihrer neuen Präsidentin gewählt.

Der Einstieg

Sie sei schon etwas kribbelig, räumte sie wenige Tage vor ihrer ersten Sitzung offen ein. Wird sie ihre Aufgabe gut machen? Sich all die Namen merken können, wo dies doch ihre grosse Schwäche sei? Auch repräsentative Aufgaben werden in ihrem Präsidialjahr hin und wieder auf sie zukommen. «Das ist sicher nichts, was mir im Blut liegt», sagt Ruth Trachsel. Jedoch: «Wenn ich mir meiner Rolle bewusst bin, kann und werde ich mich entsprechend verhalten.»

Hineinversetzen musste sich Ruth Trachsel auch erst einmal in die Rolle der Stadträtin, in die sie 2011 eher zufällig schlüpfen durfte. An den Wahlen 2008 war sie auf der Liste der EVP nur auf dem fünften Ersatzplatz gelandet. Kandidiert hatte sie weniger der politischen Ambitionen wegen als aufgrund ihres Bekanntenkreises, aus dem sich mehrere Leute für die EVP hatten auf­stellen lassen. Als nach dem Rücktritt von Michèle Rentsch-Ryf keiner der ersten Ersatzkandidaten deren Sitz übernehmen wollte, sagte Ruth Trachsel zu.

Immerhin: Politik war ihr nicht fremd. Schon am Familientisch daheim in Ohmstal, wo Ruth Trachsel als älteste von fünf Schwestern in einer Grossfamilie aufgewachsen ist, seien politische Diskussionen an der Tagesordnung gewesen. Lediglich die Liberalen und die Konservativen habe es damals gegeben im Luzerner Hinterland. Im Hause Trachsel war man auf der Seite der Liberalen. Bei der ältesten Tochter sollte es vorerst aber beim reinen Interesse bleiben. Dass sie Jahrzehnte später einmal selber ein Amt ausüben und gar ein Stadtparlament leiten würde, das ahnte sie damals mitnichten.

Die Pflegefachfrau

Im Vordergrund stand nun zuerst einmal die Ausbildung. Und damit verbunden schon bald der Umzug nach Langenthal, das seither ihr Zuhause ist. Ihre «Madame» im Welschland, wo sie nach der Schule auf Anraten der Eltern ein Jahr als Au-pair verbrachte, habe sie darauf auf­merksam gemacht, dass sie womöglich eine gute Pflegefachfrau abgeben würde. Damals habe sie das bezweifelt, sagt Ruth Trachsel. Dennoch folgte sie dem Rat und absolvierte in Langenthal die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau.

Gut zwanzig Jahre lang arbeitet sie danach in verschiedenen Bereichen in der Pflege im SRO-Spital, bevor sie 2000 ins Aus­bildungsteam wechselte und 2011 schliesslich dessen Leitung übernahm. «Die Pflege war also doch das Richtige», sagt Ruth Trachsel, «aber es musste mich erst jemand auf die Idee bringen.»

Die Beziehung zu Gott

Ähnlich, so die Stadträtin, sei es ja auch mit der Politik gewesen. Der EVP ist sie erst beigetreten, als sie ins Parlament nachrutschte. Heute möchte sie das Umfeld, das sie dort gefunden hat, nicht mehr missen. «Die Beziehung zu Gott und christliche Werte als Basis des Zusammenlebens sind mir wichtig», sagt Ruth Trachsel, die nicht verheiratet ist und in Schoren lebt.

Aber ebenso seien ihr die Begegnungen mit Menschen wichtig, zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis. Der Kontakt zu den Patienten habe ihr nach dem Wechsel ins Ausbildungsteam zuerst gefehlt, erzählt Ruth Trachsel. Dafür habe sie heute beruflich fast ausschliesslich mit jüngeren Menschen zu tun. «Das hält mich flexibel, vielleicht ja sogar jung», sagt sie mit einem Schmunzeln.

Kontakte pflegt sie zudem mit der Laufgruppe der LV Langenthal, mit der sie jedes Jahr ins Trainingslager reist. Oder eben im Stadtrat, wo sie über die Jahre hinweg viele interessante Menschen kennen gelernt habe.

Das Warten nach den Wahlen

Fast wäre ihre Zeit als Stadträtin Ende 2016 zu Ende gewesen. An den Wahlen im September ist sie hinter dem abgewählten Gemeinderat Daniel Rüegger nur auf dem ersten Ersatzplatz ge­landet. Ein paar Wochen war unklar, ob Rüegger das Amt annehmen würde oder nicht. «Gefühlsmässig ist das schon eine Berg-und-Tal-Fahrt gewesen», sagt Ruth Trachsel. Rüeggers Ausscheiden sei für ihn wie die EVP ein herber Verlust, erklärt sie.

Und sie selber? Wie war es für sie, nicht direkt wiedergewählt zu werden? Sie sei froh gewesen, als festgestanden habe, wie es weitergehen würde, sagt Ruth Trachsel. «Es war eine Zeit der Unsicherheit, aber frustriert war ich nicht.» Deshalb sei für sie auch klar ge­wesen, dass sie das Amt und damit auch das Stadtratspräsidium, sollte Rüegger verzichten, an­nehmen würde. Schliesslich habe sie sich als Vizepräsidentin ein Jahr darauf vorbereiten können.

Einige Ideen für ihr Präsidialjahr hat Ruth Trachsel zum Thema «Gsund blibe», wobei sie die Stadtratskollegen für die Gesundheit zu sensibilisieren versuche. Das Thema komme heute in fast allen Lebensbereichen zu kurz. Mit ihr laufen gehen, ver­sichert sie, müssten die Parlamentarier aber nicht. Es sollen – passend zu ihrer Art – eher «kleine Zeichen» sein, die sie als höchste Langenthalerin setzen will. (Langenthaler Tagblatt)