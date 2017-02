«Wir fühlen uns sehr akzeptiert»

Wer organisiert in Bleienbach die Fasnacht?

Nadja Howald: Verantwortlich ist schon hauptsächlich die Guggenmusik. Insbesondere der Fasnachtssamstag mit dem Umzug und den Beizenauftritten wird von uns Chlepf-Schittern gestaltet. Den Maskenball am Freitagabend führen wir allerdings mit Unterstützung des Turnvereins durch. Diese Zusammenarbeit bewährt sich seit Jahren.

Nicht nur die Zusammenarbeit, sondern der Maskenball als solcher bewährt sich sehr gut. Jahr für Jahr zieht es viele Besucher in die Mehrzweckhalle. Warum?

Eine schwierige Frage. Der Maskenball hat eine längere Tradition. Deshalb ist er wohl über das Dorf hinaus bekannt und lockt viele Fasnächtler an. Wir sind sehr dankbar, dass das so ist.

Warum bleiben die Chlepf-Schitter am Samstag tagsüber in Bleienbach? Wenige Kilometer weiter, in Langenthal, wird um diese Zeit mit viel Getöse die Fasnacht eröffnet.

Wir wollen die Fasnacht im Dorf aufrechterhalten. Seit über dreissig Jahren hat das fasnächtliche Treiben für die Guggenmusik und die Einwohner von Bleienbach Tradition. Dies gilt es zu erhalten.

Allerdings haben Sie den Toggeliwettbewerb, die Prämierung der Fasnachtsfiguren im Dorf, wieder abgeschafft. Sind nun andere Massnahmen dafür geplant, die Dorffasnacht zusätzlich zu beleben?

Das stimmt so nicht. Der Toggeliwettbewerb wurde nicht abgeschafft, er pausiert für dieses Jahr vorerst einmal, um zu schauen wie die Rückmeldungen sind. Wir möchten die Bleienbacher Fasnacht in kleinen Schritten noch etwas attraktiver machen. Damit auch das Interesse zukünftiger Fasnächtler geweckt wird. Ideen sind in manchen Köpfen vorhanden, sei es, die Darbietungen in der Frohburg zu erweitern oder den Nachmittag für die Kinder etwas attraktiver zu gestalten. Aber wie, wer, wo, was, das ist noch nicht spruchreif.

Die Chlepf-Schitter fühlen sich als Bleienbacher, sind aber dennoch sehr oft an der Langenthaler Fasnacht anzutreffen und gehören der Fasnachtsgesellschaft LFG an. Können Sie dieses besondere Verhältnis beschreiben?

Wir fühlen uns an der Langenthaler Fasnacht sehr akzeptiert. Das Verhältnis zwischen uns und der Fasnachtsgesellschaft nehme ich als freundschaftlich und hilfs­bereit wahr.

(Berner Zeitung)