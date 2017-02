«Wir setzen alles daran, dass die Bar weiterbesteht»

Mit der Idee, die Fasnacht in Langenthal mit einer Bar aus den ­Beizen hinaus und wieder auf die Gasse zu bringen, schlossen sich vier Fasnächtler 1996 zur Chili-Clique zusammen. Mitten in der Stadt fanden sie einen Platz für ihr Projekt: In luftiger Höhe auf der Schleuse zwischen dem Choufhüsi und der ehemaligen Metzgerei Stettler entstand, was zuerst Schleusetränke getauft wurde. Während der ersten Fasnacht habe man jedoch gemerkt, dass der Boden mitschwinge beim Hüpfen, erzählt Cliquenchef Pascal Käser.

«Daraus entstand der Name Gumpi-Bar», so der Roggwiler. Seit über zwanzig Jahren führt der Verein während der Langenthaler Fasnacht die Bar nun schon.In den ersten Jahren machte die Gruppe ihrem Namen alle Ehre und verkaufte selbst gekochtes Chili con Carne. Da dieses jedoch immer weniger gefragt gewesen sei, hätten sie die Küche weg­gelassen und stattdessen die Bar erweitert, sagt Käser.

8000 bis 9000 Dosen Bier verkauft die Clique durchschnittlich pro Fasnacht. Nicht selten stehen die Feierwütigen Schlange, um in das Zelt zu gelangen, das 350 Personen fasst. Sie hätten so einige Stammgäste, die während der Fasnacht praktisch in der Bar wohnten, erzählt Pascal Käser und stellt fest: «Die Gumpi-Bar ist eine Legende und nicht mehr von der Fasnacht wegzudenken.»

Viele Hände sind nötig

Doch da warens plötzlich nur noch fünf: Über die Hälfte der ursprünglich elf Mitglieder der Chili-Clique ist nach der letztjährigen Fasnacht aus dem Verein ausgestiegen. Streitigkeiten seien nicht der Grund für diesen argen Rückgang, sagt Cliquenchef Käser. «Anlässlich unseres 20-Jahr-Jubiläums hatten viele langjährige Mitglieder angekündigt, dass sie aufhören möchten.»

So fehlen der Chili-Clique nun helfende Hände. Denn damit das Fasnachtslokal jedes Jahr von neuem weitergeführt werden kann, ist viel Arbeit nötig. Dies betrifft nicht nur den Schicht­betrieb in der Bar während der Fasnacht selber, wofür zehn Personen gebraucht werden. Für den Auf- und Abbau ist die Clique laut Käser ebenfalls auf sieben bis acht Personen angewiesen.

Einige Tage vor der Fasnacht bringt ein Lastwagen die schweren Bodenelemente jeweils zum Veranstaltungsort. Mit einem Kran werden sie dann auf Stahlträgern über der Schleuse angebracht. Auf der so entstandenen Fläche wird das Barzelt aufgebaut. Einzelne Sicherheitsgläser im Boden geben den Blick auf die darunter fliessende Langete frei.

Motivieren ist schwierig

Doch wieso fällt es der Gruppe so schwer, neue Mitglieder zu ­finden? Auch die erforderliche Anzahl Helfer konnte dieses Jahr nur mit Ach und Krach mobilisiert werden, wie Pascal Käser erzählt. «Es ist schwer, die heutige Jugend für solche Arbeiten zu motivieren.». Man habe auch am Fasnachtsmärit und via LFG versucht, Leute zu finden. Dies allerdings ohne Erfolg. «Ein Problem ist sicher auch, dass wir zwar einen Facebook-Auftritt, aber keine eigene Homepage haben», so der 29-Jährige. «Für die Betreuung einer eigenen Internetseite fehlen uns aber schlicht die Ressourcen.»

Seit zwölf Jahren ist Pascal Käser Mitglied bei der Chili-Clique. In dieser Zeit hätten sich die Gumpi-Bar-Besucher verändert, hat er beobachtet. «Heute werden sie viel schneller aggressiv und gehen häufiger aufeinander los als früher.». Es gebe keine Fasnacht, an der nicht jemand Hausverbot erhalte. Zudem sorge auch das Rauchverbot immer wieder für gehässige Reaktionen bei den Besuchern. «Viele scheuen nicht davor zurück, trotz des Verbots zu rauchen und zu kiffen.» Das Barteam sei immer froh über die Securitas, die nicht nur beim Eingang, sondern auch innerhalb der Bar für Ordnung sorge.

Den Nachwuchs fördern

Einen Teil der Einnahmen spendet die Chili-Clique der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft. Zudem investiert die Gruppe in die Nachwuchsförderung. So ist sie ein grosszügiger Sponsor des Quodlibets, der Organisatorin der Kinderfasnacht am Hirs­montag. «Die Jüngsten sind unsere Zukunft. Wenn wir wollen, dass sie die Fasnacht einmal weiterführen, müssen wir sie schon jetzt mit einbeziehen», sagt Pascal Käser.

Und wie wird es mit der Gumpi-Bar weitergehen? Der Betrieb stehe und falle mit den Helferinnen und Helfern, so Käser. Der Fortbestand des Fasnachtslokals sei jedoch auch von anderen Faktoren abhängig. «Das Wasser konnten wir zum Beispiel bisher immer von der Metzgerei Stettler beziehen», sagt der Cliquenchef. Zwar sei dies auch am kommenden Wochenende möglich. Mit der Schliessung des Geschäfts sei jedoch unklar, ob die Wasser­versorgung auch in weiterer Zukunft gewährleistet sei.

Aber: «Egal, was kommt, wir werden alles daransetzen, dass die Bar auch weiterhin besteht», kündigt Pascal Käser an. (Langenthaler Tagblatt)