«Wir tun das für die Gemeinde»

Wie bereiten sich die Dorfbachschränzer auf die Madiswiler Fasnacht vor? Läuft das in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen?

Markus Lanz: Wir organisieren unsere Fasnacht seit Jahren selber. Es ist aber keine so grosse Belastung, da die Fasnacht in Madiswil im kleinen Rahmen stattfindet. Die Gemeinde stellt uns zum Glück die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Welches sind die Höhepunkte?

Ein Höhepunkt ist die Kostümprämierung für Kinder. Dabei erhalten die drei erstplatzierten Kinder ein grösseres Geschenk, mit leeren Händen muss aber keines nach Hause gehen. Generell ist der Fasnachtssonntag in Madiswil stark auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Der Umzug, der jeweils ab 11.11 Uhr durchs Dorf geht, ist ebenfalls eine schöne Tradition.

Welchen Stellenwert, glauben Sie, geniesst die Fasnacht im Dorf?

Einen hohen. Unser Fasnachtsanlass wird jeweils gut besucht. Beim Umzug werden wir von den Gaugensumpfern aus Rohrbach begleitet, und die Route ist seit Jahren dieselbe. Etliche Madiswilerinnen und Madiswiler säumen jährlich die Strasse oder laufen gleich selber mit.

Wie sieht die Zukunft der Madiswiler Fasnacht aus?

Da wir eine kleine, aber feine Fasnacht durchführen, hält sich der Aufwand in Grenzen, und die Organisation ist gut machbar. Der Fasnachtssonntag hat in Madiswil Tradition und wird sicher weiterhin durchgeführt. Wir, also die Gugge, tun das für die Gemeinde und nicht für unseren Verdienst.

Fasnacht Madiswil: Umzug am Sonntag, 5. März, ab 11.11 Uhr, anschliessend Apéro und Kostümprämierung. Ein Motto wird nicht vergeben, Verkleidung nach Lust und Laune.

Mehr online unter: www.dorfbachschraenzer.ch­ (Bernerzeitung.ch/Newsnet)