Wo Berg, Bahnhof und Städtli nahe sind

Dass die Tage der grünen Wiesen an der oberen Hohlenstrasse in Huttwil bald gezählt sein dürften, zeichnete sich bereits seit Wochen ab: Im Februar lag im Stadthaus ein Baugesuch für einen Verkaufscontainer mit vier Be­sucherparkplätzen, zwei Werbetafeln und drei Werbefahnen auf. Im Internet wurde zudem eine Website aufgeschaltet, die auf einer Visualisierung mit Terrassenhäusern zum Eintreten einlud.

Bisher blieben dort die Informationen allerdings rudimentär und gingen nicht über das hinaus, was man aufgrund der Vorgaben der Überbauungsordnung erwarten konnte. In den letzten Tagen jedoch entstanden die publizierten Bauten, und auf der Website wird für morgen Freitag, Samstag und Sonntag zu einer ersten Projektpräsentation eingeladen.

Gemäss einem Plan auf der Website sind in zwei Reihen insgesamt zehn Mehrfamilienhäuser geplant. Von 76 Eigentums- und Terrassenwohnungen ist die Rede, Ein- und Ausfahrten zu zwei Einstellhallen sind eingezeichnet. Die drei untersten Terrassenhäuser sind für Wohnen im Alter vorgesehen. Diesen Teil wollen die Planer als Anlage­objekt verkaufen.

Ab 485'000 Franken

Für die 40 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen der Häuser vier bis sieben sind auf der Website bereits Preislisten aufgeschaltet. Versprochen werden grosse Fenster, viel Licht, durchdachte Wohnkonzepte, grosse Treppenhäuser mit Lift.

Hervorgehoben wird die erstklassige Lage am Südhang in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes. Doch nicht nur der Huttwilberg ist hier nahe, sondern auch das Ortszentrum und der Bahnhof sind es. Die Preise bewegen sich zwischen 485'000 und 605'000 Franken für 3½ Zimmer sowie 635'000 und 670'000 Franken für 4½ Zimmer.

Über den beiden Reihen mit den Terrassenhäusern ist eine Erschliessungsstrasse geplant, die in die vom Thomasboden her kommende Alpenstrasse führt. An dieser sind zwölf Einfamilienhäuser und drei Doppeleinfamilienhäuser (sechs Wohnungen) geplant. Insgesamt kommt man für die ganze Überbauung also auf 100 Wohnungen. Für Beratung und Verkauf ist die Gewal Im­mobilien und Treuhand AG in Luzern zuständig.

Nicht der erste Anlauf

Die nun vorliegende Überbauung ist nicht das erste Projekt für dieses Gebiet. Unter dem Namen Park Höchi bestand bereits im Sommer 2013 ein Vorhaben für sechs Terrassenhäuser mit «grosszügigen 3½- bis 6½-Zimmer-Wohnungen ab 450'000 Franken», die 2015 bezugsbereit sein sollten. Als Bauherrschaft zeichnete eine Interfema AG. Der Park Höchi wurde als «Adresse für alle, die ein einmaliges Wohngefühl suchen», bezeichnet. Stattdessen wächst dort heute immer noch Gras. Für den aktuellen Anlauf zeichnet im Baugesuch für den Verkaufspavillon die Acama Immobilien AG in Sursee verantwortlich.

Projektpräsentationauf dem Bauland: Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr, Sonntag 16 bis 19 Uhr. (Berner Zeitung)